Consórcio internacional vence licitação de ponte para Ilha

O consórcio internacional formado pelas empresas Enescil (Brasil), Cowi (Dinamarca) e Maia Melo (Brasil) deve elaborar o projeto básico de engenharia para construção da ponte Salvador-Itaparica. O resultado da licitação foi publicado no Diário Oficial da Bahia nesta terça-feira, 30.

O grupo ficará responsável pela implantação dos acessos aos sistemas viários e a reconfiguração da BA-001, no trecho situado na Ilha. A seleção levou em conta as modalidades técnica e preço. A nota do consórcio ficou em 9,68 e o valor em R$ 22,5 milhões.

O segundo colocado foi o consórcio "Ponte Baía de Todos-os-Santos", formado pelas empresas Concremat Engenharia, Hardesty & Hanover e Roughan & O'Donovan, com nota final de 9,6 e valor R$ 26,5 milhões. O prazo para entrar com recurso é de até cinco dias úteis. A seleção foi realizada pelo Departamento de Infraestrutura de Transportes da Bahia (Seinfra), da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra).

A expectativa é que a ordem de serviço seja autorizada nos próximos 30 dias. O consórcio deverá apresentar estudos em até oito meses, realizar estudos de alternativas para a ponte e a rodovia dentro da ilha, anteprojeto de engenharia, relatório que subsidiará o Estudo de Impacto Ambiental (EIA), orçamento do investimento na ponte e reconfiguração da BA 001, além dos projetos básicos das alternativas selecionadas.

O custo total do empreendimento está avaliado em cerca de R$ 7 bilhões, mas, segundo a Seplan, atualmente está sendo revisto. Entre os motivos, estão a redução da taxa de juros e o aprofundamento dos estudos. Mais informações no site www.pontesalvadorilhadeitaparica.ba.gov.br.

