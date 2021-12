Consórcio é único financiamento de veículos que cresce

Entre todas as categorias de financiamento de veículos, o consórcio foi a única a registrar aumento no acumulado do ano até setembro, em relação ao mesmo período de 2013. Segundo a companhia Cetip, o leve crescimento foi de 0,5%, passando de 651 mil para 654 mil operações. No mesmo período, o Crédito Direto ao Consumidor encolheu 7,6% (indo de 4,16 milhões para 3,84 milhões) e o leasing caiu 9,1% (de 77 mil para 70 mil). Outros tipos, envolvendo automotores como iates e máquinas agrícolas, somados, tiveram redução de 7,5% (de 93 mil para 86 mil).

O crescimento do leasing foi puxado principalmente pelos automóveis leves, com elevação de 21% no acumulado de 2014. A Cetip opera o Sistema Nacional de Gravames (SNG), base de informações que reúne o cadastro das restrições financeiras de veículos dados como garantia em operações de crédito no País.

O Crédito Direto ao Consumidor (CDC), apesar da queda, segue como modalidade preferida pelos consumidores. Em setembro, dentre as 564.515 operações de financiamento de veículos realizadas, 472 mil (83,6%) foram por meio do CDC.

