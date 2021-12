Consórcio antecipa montagem de guindaste em estaleiro

A montagem da parte estrutural do guindaste de 150 metros de altura no Estaleiro do Paraguaçu, em Maragogipe, no recôncavo baiano, foi finalizada nesta quinta-feira, 25. Com o fim da instalação do guindaste, o Consórcio Enseada Paraguaçu (CEP) encerra suas atividades no estaleiro com 82% das obras concluídas. Inicialmente prevista para março, a montagem do guindaste aconteceu nesta quarta devido ao bom tempo, informou a gerência de comunicação externa da Enseada Industria Paraguaçu S.A.

De acordo com a Enseada, o guindaste, nomeado de "Goliath", é considerado o maior do país e um dos maiores do mundo. Ainda segundo a empresa, devido à sua altura, 150m, o equipamento poderá ser visto da Cidade Baixa em Salvador. Faltam realizar a sondagem elétrica do equipamento e os testes operacionais.

Desde o final do ano passado, cerca de mil funcionários já foram demitidos do projeto, pelo encerramento de etapas das obras físicas, mas também pela falta de repasses de recursos pela Sete Brasil, que contratou a construção de seis navios para exploração do pré-sal. No pico das obras, o CEP chegou a empregar sete mil pessoas. Três das quatro empresas do consórcio CEP (Odebretch, OAS e UTC) são investigadas pela operação Lava Jato, a quarta é de origem japonesa.

A justificativa para o rompimento do contrato, de acordo com a Enseada Indústria Naval, é o "cenário de falta de liquidez vivido pela indústria naval brasileira". As obras serão retomadas pela própria Enseada quando o cenário for superado. Após as demissões, 600 pessoas trabalham no estaleiro.

