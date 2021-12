Conquista terá serviços da NET até o final deste ano

O grupo mexicano de telecomunicações América Móvil, que controla no Brasil as empresas NET, Claro e Embratel, deve manter o programa de expansão na Bahia, sobretudo na área de TV a cabo, gerida pela NET. Até o final do ano, a cidade de Vitória da Conquista, no sudoeste do estado, passa a contar com o serviço da empresa, hoje apenas disponível em Salvador e Lauro de Freitas - além de Aracaju, em Sergipe, que faz parte da mesma gestão regional.

Segundo a economista Marise Galindo, gerente de operações da NET para a Bahia e Sergipe, a escolha de Vitória da Conquista, por exemplo, como o mais novo mercado baiano da empresa não foi à toa: "É uma cidade que vem passando por uma expansão imobiliária, com lançamento de novos empreendimentos residenciais e comerciais", justifica a executiva.

Marise Galindo ressalta que, ao contrário da maioria dos segmentos econômicos afetados diretamente pela crise, o ramo de TV por assinatura só tem crescido no país.

Combos

"Como as pessoas estão se vendo obrigadas a cortar gastos com lazer e entretenimento; por outro lado, vêm optando, cada vez mais, por reunir a família e os amigos em casa, aproveitando os pacotes econômicos oferecidos pela TV por assinatura", explica.

O crescimento da NET TV no estado seria, segundo ela, também fruto "desse novo momento do consumidor que, até mesmo por conta da crise, busca cada vez mais produtos que validem a relação custo-benefício".

O fato de a empresa integrar hoje um grupo que pode oferecer ao cliente pacotes promocionais de serviços diversos também em telefonia fixa, móvel e internet banda larga, por meio também da Claro e Embratel, acabaria, conforme acredita Marise, facilitando a venda dos "combos" do grupo.

"As pessoas querem comodidade, qualidade de serviço, economia e bom atendimento, e é o que estamos buscando oferecer ao mercado como diferencial", assegura.

Com 22 anos de experiência no mercado de telecomunicações, estando à frente da NET na Bahia há apenas dois anos, Marise acredita que medidas de gestão focadas no novo perfil do cliente fazem total diferença para a expansão da empresa no mercado.

Para se diferenciar do atendimento exclusivamente por call center, comum entre as empresas do setor, a NET passou a atender o público também presencialmente. Em Salvador, a central funciona na Avenida Paulo VI, na Pituba.

América Móvil

A América Móvil é um dos maiores grupos de telecomunicações do mundo, atuando em 25 países. A fusão operacional das empresas brasileiras do grupo (NET, Claro e Embratel) ocorreu no primeiro semestre do ano passado, como parte dos planos do bilionário mexicano Carlos Slim, presidente da holding, para ampliar a competitividade no mercado.

Com a convergência das marcas, o grupo responde no Brasil atualmente por mais de 95 milhões de serviços fixos e móveis, nos mercados residencial, pessoal e empresarial. No caso da Bahia e Sergipe, apenas em relação aos serviços de TV banda larga já são mais de 200 mil clientes da NET (cabo) e Claro (satélite).

