Conheça opções para realizar o sonho da casa própria em 2014

O ano novo começou e com ele é hora de sonhar novos - ou já acalentados - sonhos. Se você, leitor, passou todo 2013 pensando em como sair do aluguel - ou mesmo com a ideia de trocar o dois quartos antigo por um de três, com varanda "gourmet" -, devia dar uma "passada" de olho nas condições.

Não que seja época de "feirão" de imóveis ou ação semelhante. Mas, afirmam os especialistas, os juros do financiamento bancário são os mais baixos já praticados - média de 11% ao ano.

E mais: o valor médio do metro quadrado em Salvador está entre os mais baixos entre 16 cidades brasileiras, segundo o Índice FipeZap de Preços de Imóveis Auniciados (R$ 4,4 mil);

"Por último, também começa um novo ciclo de promoções por parte das construtoras. Além do quê, os bancos não mudaram as taxas [de juros]", diz o diretor comercial da Associação dos Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário da Bahia (Ademi), José de Azevedo Filho.

Ainda de acordo com o dirigente, "com a situação de descuido da cidade, nos últimos anos, consequentemente, o preço do metro quadrado também não avançou muito, está estável. O momento é bom".

Para o vice-presidente da Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade (Anefac), Miguel Ribeiro de Oliveira, é questão de escolher entre as modalidades de compra existentes e "dar o tão sonhado passo".

Segundo ele, as principais transações são o consórcio imobiliário, financiamento ou compra à vista. Oliveira adianta, porém, que esta última opção vai ser sempre a melhor escolha.

"Se puder juntar o dinheiro e comprar à vista, perfeito. Você não paga juros, foge da inflação e tem poder de barganha. Mas este é um bem de alto valor agregado. De outro modo, terá de optar entre o consórcio ou financiamento imobiliário".

Com taxa de administração de cerca de 17% do valor do imóvel "diluída durante todo o período do contrato", mais correção anual de acordo com Índice Nacional da Construção Civil (INCC ) - cerca de 5% - o economista lembra que o consórcio "já foi mais barato".

Valor final - "Mas os juros baixaram muito, nos últimos três, quatro anos. E, hoje, o valor final pago nesse tipo de transação não é tão diferente se comparado com o financiamento. Com a desvantagem de você não desfrutar do bem até ser sorteado".

Ainda não completou um ano, desde que a professora de educação física, Juliana Ponte, 26, saiu da casa dos pais para dividir um apartamento com uma colega em um imóvel alugado no bairro Costa Azul.

Seu próximo passo: "juntar dinheiro e comprar algo perto". "Não quero ir para Lauro de Freitas. Quero morar perto do trabalho, como no Rio Vermelho". Entre financiar e investir em um consórcio, ela diz: "prefiro juntar o máximo para financiar o mínimo", conta Juliana.

A pedido da reportagem de A TARDE, o presidente da Anefac, Miguel Ribeiro de Oliveira, comparou os valores da primeira e última parcelas, bem como o total pago, na hipótese de financiamento - ou aquisição por meio de consórcio - de imóveis custando R$ 150 mil; R$ 350 mil e R$ 600 mil em um prazo de 10 anos (120 meses).

A título de exemplo, segundo os cálculos apurados, para o primeiro caso (R$ 150 mil), o resultado foi uma prestação inicial de R$ 2.650; última de R$ 1,195 e total pago de R$ 231.712, em caso de financiamento. E primeira parcela de R$ 1.462; última de R$ 2.268 e total de R$ R$ 220.742, se consórcio.

