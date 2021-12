Conheça as melhores opções para investir em imóveis

O segundo semestre do ano começou e, com ele, naturalmente, foi renovado o desejo de se fazer novos planos e investimentos. Em se tratando de imóveis, o momento para uma nova aquisição é propício, dizem os especialistas. Segundo eles, os preços seguem estáveis, há oferta (de produtos novos, na planta ou usados), e quem está pensando em investir para alugar poderá ter rendimento acima da média se comparado com outras aplicações.

De acordo com o diretor de estudos financeiros da Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade (Anefac), Miguel Ribeiro de Oliveira, a rentabilidade de diversas aplicações, como poupança, CDB e fundos de renda fixa, "tiveram forte redução e hoje garantem, em média, ganho de cerca de 5,4% líquidos ao ano, depois de pago o imposto de renda, além das taxas de administração".

"Com a renda de aluguéis (comerciais), o investidor consegue um retorno que varia entre 9,6% e 14,4% ao ano", calcula Oliveira.

Esse mesmo cenário de vantagem é apontado pelo diretor de expansão de mercado da Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário da Bahia (Ademi), Marcos Vieira Lima, que lembra ainda da valorização anual sofrida pelos imóveis (gira em torno de 10%).

"O único raciocínio que se deve ter quando da compra de um imóvel é querer fazer o melhor e mais rentável negócio. Porque ruim não vai ser nunca", frisa Vieira Lima.

"Poder de barganha" - Para a presidente do Sindicato dos Corretores de Imóveis da Bahia (Sindimóveis), Eliene Freitas, na hora de investir, no entanto, é necessário que o consumidor esteja atento a algumas questões. Segundo ela, localização (estratégica), tamanho e estado de conservação do imóvel "vão sempre contar pontos a favor e valorizar".

Fora isso, ela diz, é ter em mente sempre que o comprador é quem tem o "poder de barganha e por isso deve negociar".

Mais dicas de Eliene: "Imóveis até R$ 300 mil são mais fáceis de vender. E bairros populares, como o Cabula, têm ótima procura. Esse é o melhor investimento. O preço não cai nunca e só valoriza", diz.

adblock ativo