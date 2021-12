Confira dicas para não cair no golpe do boleto falso neste fim de ano

No fim de ano, como de costume, chegam as cobranças de impostos, além contas de consumo. Mas com a chegada das dívidas, o consumidor precisa mesmo é ficar atento para não cair no golpe do boleto falso. Confira dicas dadas pela Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) para se prevenir:

Ao receber qualquer boleto em sua residência, verifique também se o seus dados estão corretos (nome completo e endereço), não deixe de observar também o nome da empresa responsável pelo envio.

Desconfie de notificações de pagamentos, links ou arquivos anexos de boletos recebidos por e-mail. Não clique ou abra qualquer link até confirmar com a empresa que a correspondência é válida.

Antes de finalizar o pagamento, verifique se os dados do cedente, informados na tela após a leitura ou digitação dos números do código de barras, correspondem ao fornecedor do produto ou serviço contratado.

Não efetue o pagamento antes de certificar-se de que possui algum débito junto ao fornecedor em questão.

Nas compras feitas no comércio eletrônico verifique se o endereço do site é iniciado com https:// (isso indica que o site é seguro).

Mantenha programas de anti-vírus e firewall atualizados. Pois, se algum programa malicioso estiver instalado em seu computador, ele poderá gerar um boleto falso no momento de pagar a compra.

O consumidor que recebeu o boleto falsificado, mesmo tomando os cuidados, deve procurar o fornecedor para resolver a questão. Caso não haja acordo, ele deverá registrar uma reclamação junto ao órgão de defesa do consumidor mais próximo.

