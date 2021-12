Confira dicas para iniciar 2013 com orçamento equilibrado

Promessa recorrente em todo fim de ano, a organização das finanças pessoais para não extrapolar o orçamento e se manter equilibrado ao longo dos meses seguintes exige um bom planejamento. Início de ano é hora de aproveitar descontos no pagamento à vista de tributos como o IPTU e o IPVA. Quem tem filhos deve levar em conta, no planejamento, a compra do material escolar e os gastos de lazer referentes ao período de férias e verão.

Pagar o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotivos (IPVA) em cota única é a melhor opção para quem pretende economizar e evitar gastos fora do orçamento em outros meses do ano. "Se há dinheiro disponível, a melhor opção é quitar o IPVA já no início do ano", orienta o consultor financeiro Erasmo Vieira, da Planilhar Consultoria.

Na Bahia, os contribuintes que optarem por pagar o IPVA em cota única tem desconto de 10% no valor do tributo. Para isso, o pagamento integral deve ser feito até 28 de fevereiro de 2013. Os proprietários de veículos que quitarem o valor integral até o dia do vencimento da primeira cota, data que varia de acordo com o número final da placa do veículo, terão desconto de 5%.

Quem optar pelo parcelamento em três cotas pagará o valor integral do tributo. O pagamento pode ser feito nas agências do Banco do Brasil ou Bradesco. A taxa de licenciamento e multas de trânsito deverão ser pagas até o vencimento da 3ª cota.

Principal tributo municipal, o Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) é mais um gasto que as famílias têm que arcar no início do ano. O pagamento em cota única também é a melhor opção para quem quer economizar e evitar mais um gasto fixo no decorrer do ano.

Em Salvador, o pagamento em cota única do tributo gera benefícios para ambas as partes: de um lado, a prefeitura antecipa arrecadação, garantindo mais recursos para investimentos imediatos na cidade. Do outro, o contribuinte pode garantir um desconto de 10% no valor total do tributo, caso pague em cota única até o dia 5 de fevereiro.



Para quem pagar à vista no período entre 6 de fevereiro até 5 de março, o desconto é de 5%. Quem não puder pagar a cota única, pode parcelar o IPTU em até 11 parcelas, com pagamento da primeira parcela até 5 de fevereiro.

Em 2013, conforme já anunciou a Secretaria Municipal da Fazenda, o IPTU terá um reajuste linear de 5,56%. O objetivo é repor a inflação registrada no período.

Material escolar - Para quem tem filho, a compra do material escolar é um dos principais gastos que tem que ser arcados todo início de ano. Para os especialistas, dividir o valor das compras no cartão de crédito pode ser uma boa opção para diluir o gasto entre os meses seguintes.

Mas o ideal é que o parcelamento seja feito em duas ou três vezes, de forma que não comprometa o orçamento durante todo o ano. "Uma solução é comprar à vista o material que é mais barato, como lápis e caderno, e parcelar no cartão a parte mais cara, como os livros", orienta o consultor Erasmo Vieira, lembrando que a pesquisa de preço é obrigatória para quem quer economizar.

Também é preciso estar alerta para possíveis práticas consideradas abusivas. O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) alerta os consumidores sobre os abusos. Os mais comuns são determinar em qual estabelecimento deve ser feita a compra ou pedir produtos de marcas específicas.

Viagens e verão - As viagens de férias também não podem extrapolar o orçamento da família. A orientação dos especialistas em finanças é fazer um planejamento com antecedência para saber quanto dinheiro estará disponível para o lazer da família.

O segundo passo é fazer reservas de hotel e adquirir passagens aéreas com antecedência. Monitorar possíveis promoções é uma boa forma de economizar e garantir a viagem por um preço justo - ao contrário dos valores praticados nas compras de última hora.

Mesmo quando não há disponibilidade para viajar, os gastos com lazer tendem a aumentar nesta época do ano, com festas e passeios de fim de semana.

Quando há crianças ou adolescentes na família, as férias escolares também são sinônimo de mais custos que devem se incorporar ao orçamento: "As férias dos filhos são uma época em que os pais sempre gastam mais", alerta o consultor financeiro Erasmo Vieira.

Esses são os gastos que podem passar despercebidos, mas fazem uma senhora diferença no orçamento de meses como dezembro, janeiro e fevereiro. Na estação mais quente do ano, crescem os gastos com energia elétrica impulsionados pelo uso de aparelhos de ar-condicionado e ventiladores.

Como no período as pessoas tendem a frequentar mais festas ou fazer passeios, o gasto com combustível também pode ganhar impulso com viagens e passeios de final de semana.



"São gastos que muitas vezes passam imperceptíveis, mas que acabam tendo impacto no final do mês", destaca o consultor financeiro Humberto Veiga.

O verão também costuma marcar o aumento de preços no comércio. Por outro lado, a partir de janeiro começa a temporada de liquidações. É importante separar no orçamento algum dinheiro para aproveitar as ofertas e adquirir itens de necessidade.

