Confiança na zona do euro diminui em meio a temores comerciais

O índice de sentimento econômico da zona do euro, que mede a confiança de setores corporativos e dos consumidores, caiu de 114,2 em fevereiro para 112,6 em março, segundo dados publicados nesta terça-feira, 27, pela Comissão Europeia, braço executivo da União Europeia. O resultado ficou significativamente abaixo da expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam recuo do indicador a 113,4.

A pesquisa foi feita quando os EUA ameaçaram impor tarifas a importações de aço e alumínio da UE. As preocupações, no entanto, diminuíram desde então porque Washington suspendeu o plano enquanto negocia uma possível isenção para siderúrgicas europeias.

Apenas a confiança do consumidor ficou estável neste mês, em +0,1, como previam analistas, mas a da indústria recuou de +8 em fevereiro para +6,4 em março, vindo abaixo do consenso do mercado de queda a +6,9, enquanto a do segmento de serviços caiu de +17,6 para +16,3.

Já o índice de clima das empresas do bloco europeu recuou de +1,48 em fevereiro para +1,34 em março. Fonte: Dow Jones Newswires.

