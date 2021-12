Confiança da indústria apresenta crescimento em abril

O Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV) constatou ligeira recuperação de março para abril no Índice de Confiança da Indústria (ICI), que fechou este mês com elevação de 0,3%, atingindo os 96,5 pontos, já descontados os efeitos da sazonalidade. Segundo a FGV, a "leve alta interrompe a sequência de quedas iniciada em janeiro passado, mas ainda é insuficiente para impedir que o índice feche o 14º mês consecutivo abaixo da média histórica".



Os economistas da FGV apuraram que o resultado de abril decorre da combinação da melhora das avaliações sobre o momento presente e da piora das expectativas em relação aos meses seguintes. O Índice da Situação Atual (ISA) avançou 1,1%, para 97,7 pontos, mas, em contrapartida, o Índice de Expectativas (IE) manteve a trajetória de queda, diminuindo 0,5%, para 95,3 pontos. Os dados preliminares de abril indicam queda de 0,2 ponto percentual no Nível de Utilização da Capacidade Instalada (Nuci), para 84,2%.



Na série sem ajuste sazonal (quando a comparação se dá com o mesmo mês do ano passado), no entanto, o resultado preliminar do Índice de Confiança da Indústria chega a registrar queda de 0,74%, nesse caso apresentando melhora de 0,08 ponto percentual.



A prévia da Sondagem da Indústria resulta de consultas a 808 empresas entre os dias 1º e 22 deste mês. A FGV divulga o resultado final da pesquisa na próxima quarta-feira, 30.

