Condutores baianos podem utilizar desconto de 10% no IPVA até esta sexta

Está disponível até esta sexta-feira, 8, o desconto de 10% no pagamento em cota única, do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2019. Os condutores de veículos baianos ainda podem optar pelo pagamento com 5%, caso façam a quitação do valor integral no dia do vencimento da primeira das três cotas do parcelamento padram. A data varia de acordo com o número final da placa do automóvel, de acordo com a tabela da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia (Sefaz-BA).

Há também outra possibilidade: os condutores podem parcelar o IPVA em três vezes, sem desconto. Para isso é necessário olhar a data de vencimento das cotas na tabela, que também são de acordo com o número final da placa. A efetuação do pagamento pode ser realizada em agências do Banco do Brasil, Bradesco ou Banco Cooperativo do Brasil (Bancoob), conforme a apresentação do número do Renavam.

Os débitos ligados à taxa de licenciamento e às multas de trânsito devem ser pagar até a data do vencimento da terceira parcela. Os débitos anteriores do IPVA que ainda não foram identificados podem ser pagos em até três vezes, junto com o imposto deste ano. Porém, caso o proprietário perca o prazo da primeira cota, perde o direito de parcelar em três vezes.

O seguro obrigatório deve ser pago de forma integral, até o vencimento da primeira parcela do IPVA, caso o condutor escolha essa modalidade. Já o pagamento do tributo referente a embarcações e aeronaves deve ser efetuado até o dia 31 de maio deste ano. As informações adicionais podem ser consultadas no site da Sefaz-BA, ou através do telefone 0800 071 0071.

