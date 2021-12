Conder projeta construção de mais 50 contenções de encostas em Salvador

Neste ano, Salvador vai receber mais 50 conteções de encostas, somadas às 61 obras já realizadas pela Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder) na capital baiana. Os dados foram divulgados pelo novo diretor-presidente da Conder, José Trindade, durante entrevista na manhã desta quinta-feira, 18, para o 'Isso é Bahia', na rádio A TARDE FM.

Trindade também comentou que, na próxima segunda-feira, 22, será assinada uma ordem de serviço para a construção de mais nove escolas na capital baiana, junto com a modernização das unidades escolares já existentes. Além disso, já existem três escolas em construção nos bairros de Vila Canária, Sussuarana e Imbuí.

Já sobre saúde, o novo diretor-presidente da Conder destacou a policlínica de Escada, que já está com a parte interna finalizada, faltando finalizar a parte externa, como calçamento e pavimentação. "Temos uma série de obras na saúde, educação, infraestrutura. A Conder tem um braço operacional muito grande", destacou Trindade.

Outras obras na Bahia

Além das obras em Salvador, Trindade também pontuou diversas obras coordenadas pela Conder no interior da Bahia. Como exemplo, foram citadas a ampliação do Hospital Prado Valadares, em Jequié, e a construção de uma maternidade em Camaçari e policlínicas em Eunápolis, Barreiras, Ribeira do Pombal, Brumado, Itaberaba, Serrinha e Santa Maria da Vitória.

Já no campo da educação, está a construção de escolas em Camaçari, Arembepe, Barra de Pojuca e Casa Nova, além da abertura de licitação para construção de colégios em Itabuna, Ilhéus e Teixeira de Freitas.

"A gente tem mais de 200 convênios firmados com prefeituras para fazer modernização urbanística, praças, pavimentação", finalizou José Trindade.

