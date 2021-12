Concessionárias ainda têm carros com IPI reduzido

As concessionárias de Salvador estão se esmerando para vender veículos novos nestes primeiros meses do ano. Além da oferta de brindes e vantagens, como IPVA grátis e taxa zero, muitas revendas da capital ainda dispõem de veículos com IPI reduzido. De acordo com o presidente da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), Raimundo Valeriano, as vendas no mês de março estão boas.

Ele afirma que o estoque de veículos novos, por enquanto, se mantém equilibrado, com sete mil unidades. "A expectativa para 2015 é manter o resultado de 2014", afirma.

Mas essa estabilidade varia conforme a montadora. Marcas como Hyundai, Honda e Mitsubishi, cujo público-alvo possui maior poder aquisitivo, não alteraram as suas estratégias de vendas e até realizam investimentos em novas unidades.

É o caso da Honda Imperial que, há oito dias, inaugurou uma loja em Alphaville. A rede espera boas vendas nos próximos meses devido ao lançamento do HR-V. O modelo, que custa cerca de R$ 70 mil, tem lista de espera.

Muitas concessionárias e montadoras também estão oferecendo vantagens, como emplacamento grátis e prolongamento do parcelamento sem juros para atrair o consumidor.

"Antes, parcelávamos em até 12 meses sem juros. Fazer isso em 36 meses é comercialmente agressivo", diz Rogério Rangel, gerente da Indiana Veículos , revenda da Ford. Ele acredita que a crise não vai provocar a migração dos clientes de novos para usados. "O cliente não está muito interessado no valor do veículo. Ele quer saber se a parcela cabe no orçamento dele", ressalta.

Oportunidade



Muitas revendas da cidade ainda mantêm em seus estoques veículos novos com o IPI do ano passado. Raimundo Valeriano estima que 30% das unidades disponíveis hoje nos pátios das empresas são desse tipo.

É o caso da Cresauto Veículos, revenda da montadora Fiat. "Começamos o ano com o estoque abarrotado de veículos com o IPI de 2014. Achávamos que esse estoque iria se esgotar em janeiro, no máximo em fevereiro, mas isso não aconteceu", afirma o gerente da loja da Bonocô, Jairo Sodré.

Os descontos chegam a 10%. "O consumidor está assustado com o momento da economia. Estamos fazendo de tudo para ele levar o carro", diz ele.

O gerente da Bremen Veículos, revenda da Volkswagen, Josué Lacerda, esperava que o movimento fosse melhor em março, já que, tradicionalmente, é baixo em fevereiro. "O movimento caiu um pouco e a nossa expectativa está em abril".

Inadimplência



Na avaliação do gerente da financeira do banco Santander na Bahia, Paulo Barbosa, os interessados em adquirir veículos novos devem aproveitar o momento.

"Não tivemos nenhum impacto negativo até agora, nenhum banco tem registrado aumento da inadimplência. Mas existe um cenário futuro um tanto nebuloso, que pode vir a gerar desemprego e desaquecimento da economia, e, nesse caso, os bancos ficarão mais receosos em oferecer crédito", diz Barbosa.

