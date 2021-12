Concessão da BR-262 será revista, dizem Dilma e Mantega

A presidente Dilma Rousseff e o ministro da Fazenda, Guido Mantega, anunciaram que o governo vai rever o processo de concessão da rodovia BR-262, que liga Espírito Santo a Minas Gerais, para transformá-lo em Parceria Público-Privada (PPP) ou torná-la simplesmente uma obra pública. Mantega informou ainda que vai "melhorar a atratividade" das novas estradas a serem licitadas, para atrair mais competidores.

"Nós estamos revendo. Inicialmente os investidores disseram que ela (BR-262) era viável e depois começaram a temer pelo tamanho do pedágio e da região", justificou a presidente Dilma, nesta quarta-feira, 25, ao se referir à surpresa do governo para o fato de não terem aparecidos interessados no trecho. "Nós estamos revendo se precisa virar PPP ou obra pública", declarou a presidente, durante seminário Oportunidades em Infraestrutura no Brasil para investidores estrangeiros, em Nova York.

O ministro da Fazenda, Guido Mantega, por sua vez, ao fazer a sua palestra, defendeu o modelo de concessão de rodovias, que considerou como "eficiente", mas reconheceu que "o problema" foi a escolha das rodovias a serem licitadas. "Houve uma orientação equivocada de que a BR-262 era atrativa e não era", comentou, acrescentando, no entanto, que existem outras quatro estradas rentáveis para serem concedidas, sem citar quais seriam.

Para estas novas estradas, Mantega avisou que o governo vai melhorar a atratividade, "seja aumentando a participação do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) no investimento, ou o uso de PPPs que prevejam que, se o setor privado tiver problema no começo das operações, ela receberá aporte de recursos do setor público até que as rodovias sejam rentáveis e comecem a andar".

A presidente Dilma, em sua fala, anunciou ainda que novos leilões rodoviários serão feitos "até o final do ano", sem citar quais trechos. Dilma, no entanto, comemorou o sucesso da concessão da BR-050, realizada no mesmo dia da BR-262.

