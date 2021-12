Conar suspende comercial de "trote" com Ronaldo e Neymar

O Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (Conar) suspendeu a propaganda da Claro em que o ex-jogador Ronaldo passa trotes por telefone no jogador Neymar. No comercial, Ronaldo liga para Neymar e, com uma voz diferente, pergunta: "Alô, Neymar, sabe quem está falando?".

"Ronaldo, é a décima vez que você me liga passando o mesmo trote, velho. Está no Claro Fixo, né?", responde o jogador. A brincadeira é feita mais duas vezes.

A suspensão foi decidida após reclamações de consumidores sobre o teor da propaganda, onde Ronaldo passa um trote em Neymar. Segundo o Conar, a propaganda foi considerada "deseducativa", por ser um estímulo para as crianças, que têm os dois atletas como ídolos.

Para o Conar, a Claro se justificou dizendo que se tratava de uma brincadeira entre amigos e o 'trote' não poderia ser considerado ilegal, por não envolver nenhum serviço de emergência.

