Compras online predominam no Dia dos Namorados durante a pandemia

Com a pandemia da Covid-19, as compras neste Dia dos Namorados, comemorado nesta sexta-feira (12), serão realizadas em grande parte de forma online. A Capital Research, primeira casa de análises 100% gratuita do Brasil, realizou uma pesquisa sobre os hábitos e intenções das pessoas para o Dia dos Namorados 2020.

O levantamento foi realizado de forma virtual e contou com mais de oito mil pesquisados, em todas as regiões do Brasil, sendo 44% residente nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. O material mostrou que, devido às medidas de isolamento social, 53% pretendem comemorar a data virtualmente este ano, enquanto 33% disseram que vão se encontrar pessoalmente e 13% afirmaram que não vão celebrar a festa.

Há um mês, os serviços de drive thru e delivery são opções de compra para os consumidores do Salvador Shopping e o Salvador Norte Shopping, que juntos oferecem um mix de mais de 250 lojas, entre tecnologia, vestuário, calçados e beleza. Segundo a assessoria dos centro comerciais, nos hotsites, os clientes consultam as operações disponíveis nas modalidades, iniciam o contato com a loja, escolhem o produto, realizam o pagamento e agendam a retirada ou entrega.

Os shoppings apostam na campanha nas redes sociais, “Todas as formas de celebrar o amor”, onde serão divulgadas sugestão de trilhas sonoras, quiz, dicas de filmes para os casais e, ainda, sugestões de presentes dos namorados através do drive thru e delivery. Aqueles que querem se conectar com as novidades podem acompanhar através do Instagram e Facebook. Para a data foi preparada uma ação especial com os influencers: Lore Souza (@loresouza) e o casal Thyza Ferreira (@thyzaferreira) e Vitor Pretto (@vitorpretto).

Nos pontos de drive thru montados nos estacionamentos, o atendimento é exclusivo para o acesso dos carros, onde o funcionário da loja vai até o cliente. Os profissionais utilizam máscaras e realizam a higienização do item adquirido. O serviço está disponível de segunda a sábado, das 12h às 20h.

Ao todo, os drives já somam aproximadamente 12 mil pedidos. Marcas como Arezzo, Farm, Dudalina, Track&Field, iPlace, Amávia, Lojas Americanas, O Boticário, Riachuelo, Program e livraria Leitura são algumas opções nos shoppings.

Para os casais que estão juntos durante o isolamento, o delivery é uma opção para refeição romântica. Na plataforma Salvador Shopping Online, recém-lançada pelo empreendimento, o cliente tem opções como Camarada Camarão, Spoleto, San Paolo Gelato, KFC, Self Burguer, Boali e Ridouro.

Outra possibilidade na plataforma é enviar um presente, basta acessar a opção e adicionar os itens na sacola de compras. Pode ser apenas um produto ou uma combinação de presentes de lojas e restaurantes diferentes. Lacoste, Lez a Lez, Intimissimi, Oculum e Acqua Aroma, fazem parte do mix. O frete é gratuito.

No Salvador Norte, as lojas Vignoli, Mundo Verde, Cacau Show, Bob's, Colcci, Frésia, Leitura, Hope, Chilli Beans, Vivara, Ortobom, Óticas Diniz, Boca Roxa, Samsung estão disponíveis para delivery.

Outras opções

O Shopping Itaigara está reforçando o atendimento pelo sistema drive thru para o Dia dis Namorados. "Percebemos que i sistema drive thru é bem recebido pelos clientes e lojistas, e a cada dia ampliamos o número de lojas participantes. O Itaigara dispobibiliza em seu site e nas redes sociais, a relação de lojas que atendem por esses meios. A entrega dos produtos funciona de segunda a sábado, do meio-dia às 20 horas, no estacionamento em frente ao shopping (E1)", explica o gerente de marketing, Gilson da Hora. Entre as opções para vendas virtuais estão as lojas Sempre Bella, Elvira Ribeiro, Prata&Cia, Laiz de Monteê e Maria Flor, entre outras.

No Dia dos Namorados neste ano atípico, o Shopping Barra lançou campanha "Romantismo, Sempre Presente", para os enamorados nas redes sociais e uma vitrine virtual na qual os lojistas estão disponibilizando sugestões de presentes no seu hitsite, Webcompras.

“Buscamos resignificar este momento para permitir novas formas de manifestações de afeto através dos meios digitais”, explicou a gerente de marketing, Karina Brito. O Barra oferece a entrega dos produtos adquiridos pelo seu site pelos sistemas delivery ou drive thru . Este funciona no estacionamento G1, de segunda a sábado, do meio-dia às 20 horas.

