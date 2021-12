Compras on-line marcam o Natal de pandemia do novo coronavírus

A pandemia mudou os hábitos de compra da população. Além do isolamento social, que trouxe a necessidade de fazer compras de forma on-line, a inflação e os altos níveis de desemprego foram decisivos na hora de o consumidor usar a carteira. Segundo dados divulgados nesta segunda-feira, 21, pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), a Intenção de Consumo das Famílias (ICF) subiu 1,2% entre novembro e dezembro, para 72,1 pontos, mas ainda recua 25,1% em relação a dezembro de 2019.

Segundo a pesquisa, 55,7% dos entrevistados em dezembro afirmam que consumirão menos nos próximos meses. O número é menor do que o registrado em novembro, quando essa parcela de indivíduos representava 57,2%, porém bem mais alta do que em dezembro de 2019 (37,6%). Já o levantamento da Associação Brasileira do Comércio Eletrônico (ABComm) mostra que os números de transações on-line deste ano bateram R$ 105 bilhões, o que revela que, dos que fizeram compras este ano, boa parte optou pela internet.

