Compras de Natal devem injetar R$ 50 bi na economia, diz SPC

Só com compras de presentes, o Natal de 2016 deve injetar R$ 50 bilhões na economia, disse nesta terça-feira, 8, a economista-chefe da SPC Brasil, Marcela Kawauti, que apresentou uma pesquisa feita com 1,6 mil consumidores nos 27 Estados do Brasil em parceria com a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL).

Com base na pesquisa, as duas instituições estimam que o gasto total do brasileiro neste Natal será de R$ 465,58, tendo em vista que cada consumidor comprará, em média, quatro presentes.

Segundo o presidente da CNDL, Honório Pinheiro, os dados demonstram que, mesmo diante da crise, o Natal continua exercendo uma forte influência no estímulo ao consumo, superando outras datas comemorativas.

"A tradição do Natal se impõe mesmo com as dificuldades da crise, como desemprego, juros e inflação alta. Apesar do momento adverso, o Natal deverá movimentar grandes somas em diversos setores da economia. Essa é uma oportunidade para os comerciantes e lojistas se recuperarem das perdas que tiveram ao longo do ano, em virtude dos efeitos da recessão", explicou Pinheiro.

adblock ativo