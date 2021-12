Comprar pela internet fica mais em conta

Os preços do comércio eletrônico abriram 2018 em queda, aponta a medição do Índice Fipe Buscapé. São 14 meses consecutivos de deflação anual, ou seja, comparada ao mesmo mês do ano anterior. Na comparação ante o mês de dezembro, os preços subiram 0,29%, o menor índice para o mês de janeiro desde o início da série histórica, há sete anos, e em linha com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

Dos dez grupos monitorados pelo índice Fipe Buscapé, cinco apresentaram redução em janeiro, na comparação ante o mês anterior, tendo a queda sido impulsionada, principalmente, pelas categorias telefonia e celulares (-13,43%) e fotografia (-9,77%).

Preços gerais

Esporte e lazer (-3,99%), Moda e acessórios (-3,38%) e Informática (-1,99) também apresentaram queda. No campo oposto, registraram aumento de preço os grupos Eletrônicos (0,26%), Casa e decoração (1,26%), Eletrodomésticos (2,11%), Cosméticos e perfumaria (3,27%) e Brinquedos e games (5,24%).

“Iniciamos 2018 com os preços em queda na comparação anual”, afirma Sandoval Martins, gestor do Buscapé.

A boa notícia, segundo Martins, é que, apesar de os preços terem subido na medição mensal, o índice foi o menor dos últimos 84 meses. De acordo com o gestor do Buscapé, “a expectativa é que os preços do e-commerce se mantenham em queda, reforçando a competitividade do comércio eletrônico”,

Por conta de sua composição e características, a cesta de produtos do e-commerce tende a ser deflacionária em condições ideais de mercado. A comparação é feita sempre dos mesmos produtos, que tendem à desvalorização com a disseminação das novas tecnologias.

Também incidem favoravelmente ao controle de preços o lançamento de um produto superior na mesma categoria ou a troca de coleção e mostruário. A inflação dos preços gerais, medida pelo IPCA, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), foi de 2,86% nos últimos 12 meses.

O período pesquisado termina em dezembro, inferior ao piso do intervalo de meta inflacionária de 3%, mostrando que os preços do comércio eletrônico tiveram variação de -6,1% em relação aos preços gerais da economia.

Nordeste abriga 12%

A oportunidade para empreendedores e empresários que já possuem um espaço físico para venderem seus produtos veio como uma alternativa de vendas. Com o e-commerce é possível expandir as operações, que deixam de ser limitadas a uma só cidade ou estado. E isso é feito por muitas empresas nos últimos anos.

É o que aponta o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). A entidade realiza uma pesquisa nacional sobre o varejo online desde 2014. A mais recente – de 2016 – apontou que o Nordeste abriga 12% dos e-commerces do Brasil. Porém a região perde para o Sul e Sudeste, com 18% e 58%, respectivamente.

Lugar mais tímido

Os destinos da maior parte dos produtos comercializados online também ficam nas regiões Sul e Sudeste. São Paulo, por exemplo, é o destino de 80% da mercadoria. A Bahia ocupa um lugar mais tímido: apenas 19% dos destinos.

