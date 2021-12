Comprar material escolar pela web pode não ser vantajoso

Já pensou em comprar a lista completa do material escolar solicitada pela escola do seu filho sem precisar ir a nenhuma loja, pegar engarrafamento ou ter que ficar horas em filas? Isso é possível se a compra for realizada em sites na internet, mas as facilidades oferecidas pela rede, às vezes custam caro e, em alguns casos, é melhor enfrentar as filas dos estabelecimentos para poder economizar.

O Portal A TARDE fez uma pesquisa com alguns itens como mochila, agenda, lápis de cor, caderno e papel ofício, predominantes nas listas solicitadas pelas instituições de ensino, em estabelecimentos comerciais (Le Biscuit e Saraiva) e em lojas virtuais na internet (Americanas.com e Sua Lista Escolar). O preço dos produtos varia de acordo com o estabelecimento/site. Além disso, caso opte pela compra pela web, o consumidor terá de pagar a taxa do frete, o que aumenta o preço dos materiais e esperar o tempo de entrega, que também é variável.

Não é possível fazer uma pesquisa precisa porque alguns itens que são encontrados na internet nem sempre são encontrados nas lojas físicas e vice-versa. Os itens papel ofício e lápis de cor são os que menos variam entre as lojas. Já os itens mochila e agenda são os que mais apresentam variações de modelos, o que dificulta a comparação de preços.

Conforme a Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-BA), os consumidores não são obrigados a adquirir todos os produtos da lista solicitada pelas escolas, assim como seguir a sugestão da marca dos materiais ou a loja indicada pelas instituições - o que é considerado ilegal -, sendo indispensável, portanto, fazer uma pesquisa de preços antes de ir às compras.

Como é o caso da administradora Suedny Silva Santos, 54, que vai de loja em loja e também faz uma ronda na web à procura dos produtos mais em conta. "Às vezes encontro itens mais baratos na loja e outros são mais acessíveis comprando pela internet, mesmo com o frete. O importante é sempre pesquisar", ressalta.

Na Saraiva, por exemplo, o preço do papel ofício (pacote com 500 folhas da marca Chamex) é R$ 12,90, enquanto no site Sua Lista Escolar o valor varia entre R$ 16,99 e R$ 17,99 (mais frete). Aqueles que optarem por comprar o lápis de cor (caixa com doze unidades da marca Faber Castell) na loja física da Le Biscuit, por R$ 11,99, pagarão mais barato que nas lojas virtuais que cobram, nas Americanas.com, entre R$12,90 e R$19,90, e na Sua Lista Escolar, entre R$ 14,69 e R$ 17,99. Já o item caderno (com 12 matérias) pode ser encontrado nas Americanas.com por um valor a partir de R$ 17,90 (mais frete), a depender do modelo, enquanto que na Le Biscuit o valor varia entre R$ 17,99 e R$ 29,99.

Sua Lista Escolar - Pensando na comodidade de comprar material escolar pela web, um empresário de São Paulo decidiu criar um site voltado exclusivamente à venda dos produtos. Para ter acesso aos serviços oferecidos pelo site Sua Lista Escolar, que faz entrega em domicílio em todo o Brasil, o usuário deve enviar a lista completa de materiais solicitada pela escola e aguardar um prazo de 24 horas para que todos os itens estejam disponíveis em uma página personalizada com o nome da instituição de ensino e a série.

De acordo com Eduardo, a loja virtual, criada em outubro, conta com mais de dois mil itens e a empresa consegue atingir entre 90% e 100% do que é solicitado pelas instituições. A meta é vender mil listas até fevereiro do ano que vem, quando começa o ano letivo. O empresário observa que, caso o consumidor opte pela compra dos materiais de forma avulsa, vai gastar menos adquirindo os produtos nas lojas físicas. "Mas, no caso da compra da lista completa - que tem geralmente 60 ou 70 itens -, é possível economizar de 10% a 15% comprando pelo site", afirma.

Cuidados - Além da comodidade, a internet também pode oferecer riscos e os consumidores devem ficar atentos antes de adquirir os produtos, conforme orienta a superintendente do Procon-BA, Gracielli Leal. O ideal é, antes de tudo, identificar o servidor, para saber se o site é de confiança. É importante, também, que consumidor verifique, junto ao Procon, se o site é alvo de reclamações, antes de realizar as compras, e arquive todos os comprovantes de transação, copiando a página e guardando todas as trocas de e-mail.

Também é essencial procurar no site a identificação da loja (razão social, CNPJ, endereço, telefone) e optar por fornecedores recomendados por amigos ou familiares ou que possuam estabelecimentos físicos. "O contrato começa a partir do momento da oferta e o consumidor deve guardar tudo, ficando atento a todos os detalhes", orienta Gracielli.

Além disso, caso o consumidor não fique satisfeito com a mercadoria adquirida via web, ele pode trocar por um produto novo ou exigir o dinheiro de volta. "Qualquer compra feita pela internet tem um prazo de direito de arrependimento do consumidor de até sete dias úteis, após a entrega do produto", explica Gracielli.

Caso se sinta lesado, o consumidor pode entrar em contato com o Procon local por meio dos telefones 3116-0549 (para adquirir informação) e 3116-8526 (para fazer denúncia).

