Compra de presentes para os pequenos exige atenção redobrada

Com a aproximação do Dia das Crianças, no próximo dia 12 de outubro, o comércio baiano se prepara para ampliar as suas vendas. Seguindo o mesmo interesse multiplicador, a Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-BA) orienta que os pais redobrem a atenção ao comprar os presentes dos pequenos.

Embora não haja uma pesquisa específica sobre acidentes com brinquedos, o Ministério da Saúde alerta que as lesões não-intencionais (que podem ser evitadas com maior atenção dos responsáveis) representam o maior risco à segurança das crianças no Brasil. São quase 4,7 mil mortes e 125 mil hospitalizações anuais, revela o órgão.

Para que a diversão da criançada repercuta em alegria para toda a família, a advogada Vânia Ribeiro, 29 anos, costuma ser bastante atenciosa ao mimar o seu filho de quatro anos. Independente da loja e da marca, não deixa de observar a classificação etária dos produtos que adquire.

"Eu leio todas as instruções contidas nos rótulos dos objetos. Mesmo com esse cuidado, observo se os produtos contêm peças pequenas ou se são muito frágeis. O cuidado com as crianças tem que ser redobrado, já que elas costumam colocar tudo o que veem na boca", alerta.

A Superintendente do Procon- BA, Graciele Leal, elogia o carinho da mãe e cita outros cuidados que podem garantir a segurança dos pequenos e o sossego dos adultos. Para a especilista, os consumidores devem observar se os produtos adquiridos contêm o selo do Inmetro (um indicativo de qualidade) e só comprar objetos importados que venham com instruções de uso em português.

"Vale destacar que a nota fiscal deve ser sempre exigida pelo cliente no final das compras. O documento é mais uma garantia do consumidor", destaca.

Economia - De acordo com o presidente do Sindicato dos Lojistas do Comércio do Estado da Bahia (Sindiloja), Paulo Mota, "a expectativa de lucro na semana da criança é bastante positiva". Em relação ao mesmo período do ano passado, o número de vendas deve ser 6% superior. Se comparada com dias que não representam datas comemorativas, a comercialização deve crescer 40%.

Para evitar que os clientes comprem produtos acima dos preços de mercado, o que representa um abuso ao consumidor, o Procon orienta que os pais pesquisem os valores dos brinquedos em diversas lojas. "Nós não podemos controlar os preços que os lojistas atribuem aos produtos. Entretanto, podemos orientar que os compradores sejam mais criteriosos. Quem faz o mercado acontecer é o cliente" afirma Graciele Leal, superintendente do Procon.

Por meio da "Operação Brinquedo", o órgão de defesa do consumidor mostrou a disparidade de preços entre oito estabelecimentos que vendem produtos voltados para o público infantil. Dentre os 21 produtos pesquisados, a variação de valor mais notória foi encontrada no skate Hot Wheels (2 rodas waveboard). Enquanto o brinquedo custava R$ 100 na loja PB Kids do Shopping Paralela, o mesmo produto era vendido por R$ 149,99 na loja A Gomes, da Ladeira da Água Brusca.

A pesquisa foi feita entre os últimos dias 4 e 5 e pode ser visualizada no site da Secretaria da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos(www.sjcdh.ba.gov.br).

