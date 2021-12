Complexo petroquímico Braskem Idesa é inaugurado no México

A petroquímica baiana Braskem inaugurou oficialmente, no início da tarde desta quarta-feira, 22, quatro unidades industriais que formam o megacomplexo petroquímico Braskem Idesa, no estado de Veracruz, no sudeste do México. O empreendimento custou US$ 5,2 bilhões - o maior investimento de uma empresa privada no México nos últimos 20 anos.

O complexo tem capacidade para produzir anualmente 1,050 milhão de toneladas de polietileno, um insumo utilizado na fabricação de peças plásticas como potes para alimentos, assentos sanitários, bandejas, tampas para garrafas e potes, dentre outros. A solenidade de inauguração reuniu centenas de pessoas, entre funcionários do novo polo, moradores de comunidades vizinhas ao projeto, autoridades mexicanas e dirigentes da empresa.

"Nosso principal objetivo com este projeto é servir aos nossos clientes trazendo produtos de alta qualidade, com preços competitivos, permitindo assim que a cadeia de transformação de plástico do México possa continuar crescendo e se desenvolvendo nos próximos anos", afirmou o presidente da Braskem, Fernando Musa. "É um dia histórico. Estamos escrevendo um novo capítulo da indústria petroquímica das América" acrescentou o executivo.

Balança comercial

Presente à solenidade de inauguração, o ministro de Energia do México, Pedro Joaquin Coldwell, saudou o empreendimento como um "formidável complexo petroquímico que simboliza o México progressista". Disse ainda que o empreendimento vai "melhorar a balança comercial do país", com um impacto da ordem de US$ 2 bilhões por ano, o que representa aproximadamente uma redução de 10% do déficit do setor químico nacional.

Durante coletiva de imprensa, o presidente da Braskem Idesa, Roberto Bischoff, destacou alguns elementos de sustentabilidade do projeto, que exigiram investimentos de US$ 150 milhões, como a estação de tratamento de efluentes, que possibilita o reaproveitamento de até 65% da água usada no processo de produção da resina. A unidade também é autossuficiente em energia elétrica e ainda transfere para o sistema elétrico mexicano 40 MW excedentes. Lembrou ainda os investimentos na área social, com o apoio, por exemplo, à formação de 13 cooperativas, que hoje fornecem uniformes, alimentos, dentre outros produtos e serviços para o complexo,

Início

O complexo petroquímico Braskem Idesa começou em 2008, quando a brasileira venceu a concorrência contra mais de 30 empresas para conquistar o contrato de longo prazo junto à Pemex (Petróleos Mexicanos) para o fornecimento de matéria-prima (etano) a um custo competitivo. As obras de construção do complexo, iniciadas há cinco anos, contaram com financiamentos de várias instituições e agentes de desenvolvimento do Brasil e do exterior, como o Banco Mundial, Banco Interamericano de Desenvolvimento e BNDES, dentre outras.

O empreendimento conta com um cracker de produção de eteno e mais três unidades de polietileno. No primeiro ano de operação das fábricas, metade da produção será exportada, mas isso vai mudar. "A vocação natural deste complexo é servir à sociedade mexicana e às empresas locais", afirmou Bischoff. "Esperamos que este projeto seja o primeiro de muitos outros. Além de 3 mil empregos, a unidade vai contribuir para o aumento de consumo de produtos e serviços e agregar valor à região", reforçou o presidente do grupo mexicano Idesa, José Luís Uriegas.

A entrada em operação do complexo petroquímico mexicano marca uma mudança de rota nos negócios do grupo baiano: a partir de agora mais de 50% da produção de resinas termoplásticas da Braskem estarão concentradas no mercado externo. "Estamos avançando em uma das nossas estratégias de aumentar a diversidade geográfica de nossos mercados", assinalou Musa. "Vamos integrar os nossos dois principais polos de produção de polietileno (Brasil e México) e os três de polipropileno (Brasil, Alemanha e Estados Unidos) permitindo assim servir aos nossos clientes em qualquer parte do mundo", disse.

*O jornalista viajou ao México a convite da Braskem

