Complexo de acrílico de R$ 2 bilhões é instalado na Bahia

Um complexo de acrílico foi inaugurado pela multinacional alemã Basf, no Polo Industrial de Camaçari, com a presença da presidente Dilma Rousseff, na manhã desta sexta-feira, 19. O empreendimento é integrado por três fábricas e tem o investimento de mais de 500 milhões de euros (aproximadamente R$ 2 bilhões).

O montante é o maior já investido pela multinacional fora da Alemanha. O complexo irá produzir ácido acrílico, acrilato de butila e polímeros superabsorventes, insumos usados para a produção de produtos químicos de tintas, fraldas descartáveis, absorventes íntimos e detergentes. Atualmente, a indústria química brasileira importa acrílicos dos Estados Unidos e da Alemanha.

De acordo com a presidente Dilma Rousseff, em discurso na solenidade de inauguração, a empresa vai atender todo o mercado interno, "fazendo com que o país deixe de ser importador e passe até a exportar o produto". Além dela, os ministros Joaquim Levy (Fazenda) e Jaques Wagner (Defesa), o governador Rui Costa e executivos da Basf participaram do evento.

Até então, a Basf só mantinha uma pequena produção para consumo próprio em Guaratinguetá, em São Paulo. Com a chegada do complexo de fábricas, a estimativa é de que a balança comercial brasileira seja impactada favoravelmente em US$ 300 milhões, sendo US$ 100 milhões relativos às exportações da Basf e mais US$ 200 com a substituição das importações.

Segundo o presidente da empresa na América do Sul, Ralph Schweends, o empreendimento baiano é o único da empresa no Hemisfério Sul. "A Basf produz acrílicos também nos continentes europeu e asiático, além dos Estados Unidos, na América do Norte, mas o complexo baiano é o maior e o mais moderno do grupo, com capacidade de produção em escala global (160 mil toneladas)", informou.

"O complexo da Bahia faz parte da nossa estratégia de crescer na América do Sul e dos demais mercados emergentes", completou o Michael Heinz, membro da junta internacional diretiva da Basf.

