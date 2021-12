Compem quer redução de teto de notificação fiscal

O Conselho da Micro e Pequena Empresa Industrial (Compem), entidade integrante da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb), acionou, nesta terça-feira, 21, a Frente Parlamentar da Micro e Pequena Empresa, na Assembleia Legislativa, no sentido de elaborar projeto de lei que assegure a redução para R$ 10 mil do teto da notificação fiscal, que foi ampliado por decreto estadual para R$ 39.720.

O novo valor entrou em vigor em fevereiro e, segundo o Compem, desde então vem penalizando as MPEs.

Na prática, a insatisfação se dá pela diminuição das chances de recursos e por parte das empresas que são notificadas pela Secretaria da Fazenda. O que ocorre é que quem é notificado em processos que chegam a R$ 39.720 só tem direito a apresentar defesa administrativa à inspetoria fazendária. Caso o questionamento do contribuinte persista, ele só poderá ingressar com ação na Justiça.

Já acima do limite de R$ 39.720, a irregularidade apontada pela Sefaz já se dá por meio de auto de infração. O instrumento permite ao contribuinte autuado recorrer não apenas à inspetoria, mas ao Conselho de Fazenda (Consef), integrado por auditores fiscais, mas também por representantes classistas (empresários), "o que amplia as chances de defesa, considerando também a realidade do setor, hoje já tão combalido pela crise, afetando ainda mais as MPEs", como frisa o coordenador do Compem, Carlos Henrique Gantois. A medida conta com apoio da Federação do Comércio.

Em nota, a Sefaz ressaltou, entretanto, que a nova regra "não é incompatível com o direito à ampla defesa". E completou: "Tal como ocorre no Consef, caso o contribuinte não se conforme, poderá recorrer no âmbito do Judiciário".

