Comitiva de 10 países vai a áreas agrícolas

A 6ª edição do Programa de Intercâmbio AgroBrazil, da Confederação Nacional da Agricultura (CNA) termina nesta quinta-feira, 8, em Barreiras, 858 km de Salvador. A comitiva, composta por africanos, europeus, oceânicos e asiáticos, bem como americanos do Norte, está conhecendo a cadeia produtiva do agronegócio no oeste da Bahia.

Hoje a caravana, formada por 10 delegações estrangeiras, estará no município de Luís Eduardo Magalhães, onde visita fazendas produtoras de grãos e fibras e o laboratório de análise da Associação Baiana dos Produtores de Algodão (Abapa).

Com o plantio em 2.446.600 hectares (ha) na safra 2018/2019, a região vem se destacando na produção agrícola nacional. O estado é o segundo maior produtor de algodão do Brasil, cultura que alcançou 1.498.500 toneladas (t) na última safra baiana.

No total a região produziu 8.310.004 t de grãos e fibras na safra passada, dos quais, 5.308.800 t foram do grão de soja, que ainda é o carro chefe da produção regional. A expectativa dos produtores é intensificar as relações comerciais com os países compradores das commodities, reafirmando a posição do agronegócio nas exportações brasileiras, que em 2018 bateu recorde e alcançou US$ 101,7 bilhões, conforme dados do Ministério da Agricultura.

2.446.600

"A meta nacional é aumentar as vendas para estes países, que já são potenciais consumidores dos nossos produtos, principalmente de grãos, frutas, carne bovina e produtos lácteos", afirmou o empresário do ramo de comercialização agrícola, Maurício Gonçalves.

Interesse

De acordo com o comissário sênior de Negócios da Agência de Promoção de Exportação, Investimento e Educação da Austrália (Austrade), Richard Gregory Wallis, seu País tem uma forte relação com a agropecuária brasileira.

"Já visitamos (em outras oportunidades) várias áreas do Brasil como Mato Grosso e Rio Grande do Sul. Vimos muitas coisas interessantes sobre as lavouras aqui como o algodão, que são muito relevantes para a Austrália também. Podemos explorar mais oportunidades de negócios e investimentos", asseverou.

Vitrine

"O AgroBrazil é um momento único de mostrar o potencial agrícola do Brasil e as qualidades regionais como a produção do oeste da Bahia", destacou o presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Barreiras, Moisés Schmidt.

Ele ressaltou que a oportunidade é uma vitrine para propagar "ao mundo nossas qualidades como produtores de alimentos", afirmou, salientando que o grau de tecnificação das instalações visitadas pelo grupo até ontem impressionou os visitantes.

"Quando trazemos representantes de embaixadas para conhecer nossos sistemas produtivos, mostramos que o Brasil está comprometido com a agenda internacional de proteção ao meio ambiente e que se propõe a produzir mais com sustentabilidade", afirmou o diretor de relações internacionais da CNA, Gedeão Pereira.

adblock ativo