Comissão de Credores rejeita proposta para compra do Hospital Espanhol

A Comissão de Credores do Hospital Espanhol rejeitou a única proposta feita para a aquisição da unidade de saúde em audiência realizada nesta quarta-feira, 31. Com isso, eles têm até esta quinta, 1º, para justificar porque da recusa da oferta. A resposta deve ser entregue por escrito aos juízes do Tribunal Regional do Trabalho da Bahia (TRT5-BA).

O Instituto de Gestão e Humanização da Bahia (IGH) ofereceu R$ 123 milhões pela compra do Espanhol. O valor é R$ 72 milhões a menos do que a avaliação feita pelo TRT5, que foi de R$ 195 milhões.

Pela proposta do IGH, R$ 70 milhões seriam destinados para quitar dívidas trabalhistas em 77 parcelas mensais. Contudo, essa quantia não cobre todas as dívidas trabalhistas da instituição, que está em torno de R$ 150 milhões. O IGH também propôs pagar R$ 53 milhões para o Desenbahia.

Caso a proposta não seja homologada, o TRT5 deve realizar o leilão do Espanhol, que está marcado para o dia 7 de junho. Contudo, a Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho suspendeu o processo a pedido da Caixa Econômica Federal, que questiona na Justiça a penhora do Centro Médico Espanhol, alegando que a Real Sociedade Espanhola de Beneficência, responsável pela unidade de saúde, deu o imóvel como garantia em um empréstimo.

O Tribunal Superior do Trabalho (TST) determinou que a desembargadora Marizete Menezes Correa julgasse o pedido da Caixa e ela colocou o processo na pauta do dia 6 de junho, um dia antes da data prevista para o leilão.

O Espanhol fechou em 2014, demitindo mais de 2 mil funcionários, que não tiveram a rescisão paga. A Justiça determinou a venda do hospital em dezembro de 2016 para pagamento de dívidas trabalhistas. A unidade de saúde era uma das mais tradicionais da rede particular da capital baiana.

