Comissão amplia prazo de benefício para o NE

Foi aprovada nesat quarta-feira, 11, na Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia (Cindra) da Câmara dos Deputados a continuidade da isenção do adicional do frete pago para mercadorias importadas por via marítima no Norte e Nordeste.

O projeto ainda precisa passar por mais duas comissões antes de ser votado e aprovado pela presidente Dilma Rousseff. Em outubro, a presidente vetou outro projeto de prorrogação da isenção até 2020. Vigente desde 1997, a isenção só é válida até o final de 2015.

A manutenção da isenção é um pedido do setor produtivo que teme o aumento no custo dos insumos básicos importados. Em outros estados, um adicional de 25% é cobrado do frete de cargas marítimas e vai para o Fundo da Marinha Mercante. O Nordeste participa com a arrecadação de 9% deste fundo.

O último veto da presidente foi contra a isenção do adicional nos casos de navegação de longo curso, cuja alíquota é de 25% do valor do frete. Para as alíquotas de 10% (navegação de cabotagem) e 40% (navegação fluvial e lacustre), a isenção vai até janeiro de 2017.

Dados da superintendências do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam) e do Nordeste (Sudene) apontam que ao menos 459 empresas instaladas nas regiões Nordeste e Norte serão afetadas, caso a isenção não seja renovada.

Segundo o diretor executivo da Fieb, Vladson Menezes, o fim desta isenção vai significar a perda de competitividade do Norte e Nordeste em vários setores, em um contexto de aumento de custos por causa da alta do dólar.

"Em insumos importados de baixo valor, o frete é importante na composição do custo da mercadoria. Se eu aumento 25% deste valor estou prejudicando a competitividade das empresas que dependem desses insumos", diz Menezes. Na Bahia, empresas que mais se beneficiam da isenção são importadores de insumos da área química, petroquímica, automotiva, metalúrgica, mecânica e fertilizantes.

Impactos

A isenção no Norte e Nordeste é uma forma de atrair investimentos para os estados da região, segundo o diretor executivo da Fieb. "Isso se aplica a grande maioria dos setores. No caso petroquímica, o que ela produz depende desse insumo e isso torna mais cara a produção e dificulta a colocação do produto no mercado. O produto também chega no consumidor final a um preço mais elevado, e ele tende a comprar menos", afirma Vladson Menezes.

