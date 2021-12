Comércio virtual tem mais riscos na Bahia

A Bahia lidera o ranking dos estados onde ocorreu o maior número de tentativas de fraude nas compras online, nos últimos seis meses. Na maioria dos casos, é com o uso do número do cartão de crédito de terceiros que se tenta efetivar a compra de produtos.

Do valor total das vendas eletrônicas na Bahia nesse período, 7,8% foi suspenso por suspeita ou confirmação de irregularidade. O levantamento é da ClearSale, empresa de gestão de riscos de fraudes no comércio eletrônico.

Segundo o diretor de inteligência da ClearSale, Rafael Lourenço, o criminoso utiliza um número de cartão de crédito obtido de forma ilegal e compra os produtos utilizando dados pessoais da vítima, mas informa o próprio endereço para a entrega dos produtos adquiridos.

Entre as mercadorias mais compradas estão notebooks e celulares. De acordo com Lourenço, os criminosos adquirem itens que sejam mais facilmente revendidos.

Fatura

Ao checar a sua fatura do cartão de crédito na internet, o consultor de recursos humanos Miguel Argôlo percebeu que havia uma compra no valor total de R$ 7 mil, feita em uma loja online. Imediatamente, fez o que todos devem fazer nesses casos: ligou para administradora do cartão de crédito e informou que a compra não foi feita por ele.

"Liguei para a operadora, registrei a minha reclamação e poucos dias depois o valor foi estornado", disse. Argolo sempre checa a sua fatura ao longo do mês, uma prática recomendada por especialistas em defesa do consumidor que identifica rapidamente esse tipo de fraude.

O coordenador de atendimento do Procon-BA, Iratan Villas Boas, afirma que nesses casos a loja tem a obrigação de reembolsar o consumidor, o que é feito através da administradora do cartão.

"O prazo para a restituição não é determinado por lei, mas os bancos fazem bons acordos com os consumidores para garantir boa visibilidade do serviço de cartões", afirma Villa Boas.

Como na maioria das vezes o criminosos obtêm os dados dos através de instalações em máquinas de cartões de crédito, o consumidor deve ficar atento ao fazer compras físicas. "É importante não perder o cartão de vista. É muito fácil obter o número de um cartão. Basta decorar ou tirar uma foto", diz Lourenço.

adblock ativo