Comércio sente queda na venda de produtos para caruru

A venda de produtos usados no preparo do caruru de São Cosme e São Damião tem reduzido com o passar dos anos. Esta é a conclusão a que chegaram alguns comerciantes da Feira de São Joaquim.

O vendedor conhecido como Neném do Quiabo é um dos que garantem que a procura caiu, em comparação com o ano anterior.

"Se, no ano passado, vendemos 12 sacos em uma semana, neste vendemos 8", exemplificou.

Segundo o comerciante, o preço do produto também aumentou 20% em relação a 2013. "O saco custava R$ 80. Este ano, comprei por R$ 100, por isso estou vendendo a R$ 10, o cento", disse.

"Este ano, comprei mais barato. De R$ 100, baixou para R$ 80. Esse, encomendei de longe, não esperei chegar", contestou o vendedor Antônio Santos, 50.

O cento do quiabo na barraca dele, o mais barato visto pela equipe de reportagem de A TARDE, custa R$ 8, mas pode baixar para R$ 7.

O presidente do Sindicato dos Feirantes e Ambulantes de Salvador (SindFeira), Marcílio Costa, disse não ter percebido que a demanda caiu.

"Muitos deixam para comprar nos últimos dias. Portanto, as vendas começaram a aumentar ontem (nesta sexta, 26)", afirmou.

Na barraca de Marcílio, já foram vendidas 1.500 imagens dos santos gêmeos. O preço varia entre R$ 8 (a dúzia de miniaturas) e R$ 70 (a peça com 70 cm de altura). "A procura foi tão grande que estou restaurando algumas para repor o estoque", contou.

Evangelização

De acordo com o historiador Reginaldo Dias, a forte influência das igrejas evangélicas nas comunidades periféricas da capital baiana tem contribuído para o enfraquecimento da tradição da oferta de caruru e doces no dia de São Cosme e São Damião, 27 de setembro.

"Para não se desvirtuar dos valores passados pelos pastores dos templos, muitos pais proíbem os filhos de participarem da entrega de balas e do tradicional caruru de sete meninos. Quem ainda mantém a tradição queixa-se da dificuldade em encontrar crianças para compor a mesa. Para muitos, a saída tem sido distribuir o caruru para meninos em situação de rua", pontuou.

Responsável pela paróquia de São Cosme e São Damião, na Liberdade, o padre Josevaldo Nascimento tem observado que alguns fiéis estão trocando a iguaria feita com quiabo pela distribuição de cestas básicas. Outros, segundo ele, preferem visitar pessoas doentes, já que os santos foram médicos.

