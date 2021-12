Comércio: saldão pós-Natal promete descontos de até 70%

Começou a temporada de liquidações das sobras de Natal nas lojas virtuais e nas lojas físicas. Os descontos anunciados são significativos e chegam a 70% nas lojas virtuais, incluindo artigos de vestuário, eletrodomésticos e até alimentos. É exatamente esse esforço do varejo para desovar os saldos do Natal que pode acelerar o ritmo da indústria no primeiro trimestre de 2013.

A rede de hipermercados Extra, do Grupo Pão de Açúcar, o maior varejista do País, faz nesta quarta-feira, 26, uma desova de saldos de alimentos natalinos e itens de verão. As lojas abrem as portas às 7 horas com a campanha batizada de 4ª Extra pós-Natal. A rede informa que a promoção abrange muitos produtos sazonais, como artigos de praia. A lista inclui alimentos, como carne suína, bacalhau, vinhos, cervejas e até carne para churrasco.

Também a Casas Bahia, que integra o Grupo Pão de Açúcar mas está focada só no segmento de eletroeletrônicos, inicia nesta quarta uma liquidação de saldos de Natal. Desde terça a loja virtual da rede anunciava descontos de até 40% para brinquedos e abatimentos na faixa de 20% para itens da linha branca, que inclui geladeiras, fogões e lavadoras.

Boxing Week - As lojas virtuais iniciam nesta quarta a "Boxing Week". Em países como Inglaterra, Canadá e EUA, o evento se chama "Boxing Day" e é marcado por uma enxurrada de descontos oferecidos pelas lojas no dia 26 de dezembro. Aqui o período será maior, de quatro dias. Nesse evento, o site do Walmart programou descontos de até 70% para 23 categorias de produtos, de itens de papelarias a eletroeletrônicos. Esse também será o desconto oferecido pelo site da Dafiti, especializado em artigos de vestuário.

