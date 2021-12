Comércio já induz cliente a pensar nas compras de Natal

Quem foi às compras em busca do presente do Dia das Crianças, em Salvador, acabou encontrando mais cedo com o Bom Velhinho. Numa estratégia de marketing, algumas lojas e até mesmo shoppings da cidade já estão decorados para o Natal, com Papai Noel e duendes.

Lojistas e especialistas de mercado apostam num desempenho melhor das vendas a partir de agora, e numa escala crescente até o fim do ano, por conta de expectativas favoráveis para a economia em 2017.

A estratégia de antecipar o clima da data mais forte para o comércio foi adotada, por exemplo, no Salvador Shopping, na Avenida Tancredo Neves, onde Noel já sobrevoa, em um enorme balão, o centro de compras e, claro, o imaginário do consumidor. Ontem, somente a praça central do shopping ainda mantinha referências ao Dia das Crianças.

"No início de novembro, a praça principal também já estará pronta para a inauguração oficial da decoração natalina", explicou a gerente de marketing do shopping, Karina Dourado.

"Este ano, além de termos uma decoração ainda mais grandiosa, estamos apostando, com mais antecedência, naqueles clientes que preferem planejar as compras ou nos que estão à frente de projetos natalinos e que precisam antecipar decisões relativas à decoração de Natal, por exemplo. Daí porque nossas lojas de itens do tipo também já saíram na frente", declarou Karina Dourado.

Estratégia

De acordo com o mestre em Economia Luiz Mário Vieira, que é coordenador de Acompanhamento Conjuntural da Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), a estratégia de garantir o consumo durante o intervalo entre duas datas festivas tem sido usada pelo comércio baiano como uma forma de tentar manter as vendas aquecidas em meio à crise econômica.

"A ideia é não deixar arrefecer o apelo comercial da data", explicou. Vieira acredita que a medida geralmente causa efeito junto aos consumidores de maior poder aquisitivo que preferem evitar o movimento dos shoppings à medida que a festa vai se aproximando. "É uma oportunidade para quem vai viajar ou quer já ir pesquisando com calma opções de presentes da lista de fim de ano", diz.

Para a consumidora Ivany Souza, que geralmente espera pelo pagamento do décimo terceiro salário para ir às compras, ver a decoração natalina provocou um efeito contrário e acabou servindo de freio para o consumo agora em outubro. "Vim comprar os presentes do Dia das Crianças para os meus netos, mas quando lembrei do Natal, acabei optando por brinquedos mais em conta, já pensando que logo, logo, terei novos gastos no fim de ano", revelou.

"Assim, a gente tem a sensação que o ano passa ainda mais rápido e já estamos no Natal!", completou. As primeiras estimativas da SEI, baseadas nas expectativas nacionais crescentes do Índice de Confiança do Consumidor (ICC), calculado pela Fundação Getúlio Vargas, são de que o Natal deve ter um desempenho um pouco melhor que no ano passado, quando o comércio registrou queda de 13,3% na vendas, em comparação a 2014. "Este ano, ainda teremos um desempenho negativo, mas algo em torno de 5% apenas", acredita o coordenador de Acompanhamento Conjuntural da SEI.

Magia do Natal

Fatores como desemprego elevado e salários reajustados abaixo da inflação devem, segundo Luiz Mário Vieira, impedir melhores resultados nas vendas de final do ano, "mesmo diante das melhores expectativas para o ano que vem".

Até lá, pelo sim, pelo não, o lojista deve mesmo apelar, cada vez mais cedo, para a magia natalina. "Ir às compras e encontrar o Papai Noel já faz despertar na gente os bons sentimentos de confraternização, a vontade de presentear quem a gente gosta", resume o experiente Frutos Dias Neto, presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Salvador (CDL).

adblock ativo