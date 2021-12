Comércio estende temporada de ofertas

Quem vem circulando pelos grandes centros comerciais de Salvador, desde o Natal, tem encontrado frequentemente promoções. As vendas aquém do esperado em 2012 fizeram os lojistas queimarem os seus estoques.

"Como 2011 foi um ano muito bom, todo mundo esperava que 2012 fosse maravilhoso. Tínhamos a expectativa de um crescimento de 15%, mas crescemos 8%", diz o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Salvador (CDL), Geraldo Cordeiro.

Se antes do Carnaval o comércio apostava no movimento de turistas para aquecer as vendas, após a folia almeja atrair, também, os consumidores que trabalharam na festa. Estima-se que somente os 40 mil ambulantes tenham um faturamento bruto de R$ 125 milhões.

Nesta quarta duas grandes redes do varejo, Insinuante e Ricardo Eletro, atraíram clientes com as já tradicionais liquidações de quarta-feira de cinzas, ofertando itens com descontos de até 80%. O casal Antonio Pinheiro da Cruz e Eliane Amorim aproveitou a oportunidade para comprar na loja da Insinuante da Estrada do Coco.

"Chegamos do interior agora e vimos a propaganda. Fizemos uma pesquisa em outras lojas, mas compramos aqui três panelas de pressão, de R$ 29 por R$ 9,99, e um multiprocessador, de R$ 297 por R$ 204", disse Antonio. Nos shoppings da capital o movimento também foi intenso. Alguns lojistas resolveram prolongar as liquidações realizadas antes do Carnaval.

No Salvador Shopping boa parte das lojas ofereciam produtos com descontos. O percentual máximo variava entre 50% e 70%. Essas liquidações devem continuar pelos próximos dias, até acabar o estoque. Os setores de vestuário, calçados e produtos para o lar lideram as ofertas.

A funcionária pública Cleuma Andrade e a filha, a estudante Vanessa Andrade, passeavam no local e aproveitaram as promoções. Cleuma acredita que nem tudo que está em liquidação é vantajoso para o consumidor. "Tem uma loja de calçados que frequento sempre e que não está liquidando como está dizendo. Só os sapatos feios estão em promoção. Acho que as melhores ofertas aqui são de artigos para casa e de roupas", opina.

Liquida Salvador - No final do mês começa a Liquida Salvador, que costuma reunir cerca de 7 mil pontos comerciais em Salvador e Região Metropolitana. De acordo com Geraldo Cordeiro, a liquidação já é a segunda melhor data do comércio.

Para quem anda decepcionado com as promoções de queima de estoque, o presidente da CDL afirma que o perfil da Liquida é um pouco diferente. "Temos muitos casos de lojistas que compram mercadorias exclusivamente para esse período", conta. Promoções realizadas no Salvador Shopping, não necessariamente extensivas a outras lojas das marcas.

adblock ativo