Comércio espera 2ª parcela do 13º salário para ampliar venda

A segunda parcela do 13º salário, que deve ser paga obrigatoriamente até sexta-feira, 20, é a última esperança do setor do comércio para aquecer as compras do Natal.

Este ano, cerca de R$ 6 bilhões serão injetados na economia baiana com pagamentos do benefício natalino.

Do total, R$ 3,96 bilhões (65,8%) se referem aos empregados do mercado formal, que geralmente só recebem a segunda parcela em dezembro.

"Sempre há um pico de vendas entre os dias 20 e 24 de dezembro. Estamos com esperança de recuperar as vendas do ano", afirma presidente do Sindicato dos Lojistas do Comércio do Estado da Bahia (Sindilojas), Paulo Motta.

Para o presidente do Sindilojas, os consumidores geralmente utilizam a primeira parcela para pagar dívidas, e a segunda para as compras.

Com as dívidas pagas, o casal Eduardo e Renata Soares vai aproveitar a segunda parcela do 13º salário para viajar para o Rio de Janeiro, já reservando o dinheiro para as "lembrancinhas".

"Nos programamos para a viagem e ainda vamos comprar lembranças para os amigos", diz Renata.

Também é o caso da técnica de enfermagem Alexa Santos, que utilizou a primeira parcela para quitar débitos antigos. "No ano passado, enfiei o pé na jaca e dei presente para todo mundo. Agora estou mais cautelosa", disse.

Cautela

É esse clima de pé no freio que o comércio sente nas lojas, afirma o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Salvador, Geraldo Cordeiro.

"A expectativa é mais conservadora, prevemos um crescimento de 3%, um pouco menor do que os últimos anos", diz Cordeiro. Já o valor médio gasto por pessoa é de R$ 85, segundo estimativa do Sindilojas.

Para o diretor executivo de estudos financeiros da Associação Nacional de Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade, Miguel Ribeiro de Oliveira, o consumidor deve pesquisar bem antes de fazer suas compras. "Tem lojas que tem mais estoque e farão promoções", afirma.

Outras despesas

Além disso, o especialista ainda lembra que é preciso reservar uma parte do dinheiro extra para o pagamento de despesas básicas no final do ano, como IPTU, IPVA e material escolar.

"Antes das pessoas pensarem em gastar o dinheiro, tem que lembrar que no começo do ano há uma concentração de dívidas", afirma Oliveira.

Para o presidente do Sindilojas, Paulo Motta, o lojista que vai fisgar o consumidor é aquele que oferecer as melhores promoções.

"A dica é comprar à vista e buscar o preço menor preço. Esse é o grande caminho. É o preço que está disciplinando a venda no varejo", diz Motta, citando as promoções recorrentes. "Isso demonstra que o comércio não está no nível de vendas que deseja. Precisamos forças as vendas com ofertas", diz.

adblock ativo