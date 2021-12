Comércio eletrônico fatura R$ 1,023 bi no Dia dos Pais

O comércio eletrônico alcançou um total de R$ 1,023 bilhão em vendas nas duas semanas que antecederam o Dia dos Pais, de acordo com levantamento da E-bit, empresa especializada em informações do setor. O faturamento entre os dias 27 de julho e 10 de agosto representou 26% de alta na comparação com o mesmo período do ano passado. Foram feitos 2,684 milhões de pedidos via web.

O desempenho confirmou as expectativas da E-bit, de vendas no patamar de R$ 1 bilhão na data. Para a E-bit, o comércio eletrônico tem sido mais procurado pelos consumidores mesmo no atual cenário de desaceleração da economia. A facilidade para pesquisar e comparar preços, além dos prazos de pagamento mais elásticos, ajudam o segmento.

Neste Dia dos Pais, itens de moda e acessórios foram os mais procurados e responderam por 12% do total das vendas no período. Os eletrodomésticos ficaram em segundo lugar, com 11% do todo. Informática, com 9%, telefonia e celulares também com 9%, e casa e decoração, com 8%, vêm na sequência.

