Comércio de usados avança na internet com preços atraentes

Diante da crise, a classe média vem pensando duas vezes antes de consumir. Mas se estiver complicado resistir a uma comprinha, o mercado de usados pode ser uma opção, com a oferta de produtos a preços até 80% menores que os novos.

Baianos apostam cada vez mais nesse nicho. Há quem também tenha descoberto que os objetos de que não precisa mais podem render uma renda extra ou, inclusive, propiciar capital para a compra de outros mais necessários no momento.

No site OLX - maior plataforma online de classificados gratuitos do país - a Bahia consta como um dos principais mercados, com mais de 436 mil anúncios ativos. "O atual momento econômico oferece uma grande oportunidade de crescimento para o mercado de usados, que está aquecido e tende a desenvolver nos próximos anos", diz o diretor de operações da empresa no Brasil, Marcos Leite.

A microempresária Maria Brandão, 31 anos, já comprou e vendeu usados. O hábito teve início há oito anos, quando foi morar em São Paulo e começou a frequentar brechós e feiras. "Gosto porque as roupas têm história e eu tenho um estilo próprio e não sigo a moda. Tenho apego à peça, mas se vejo que já não a uso mais, resolvo dar um destino a ela", conta.

Maria participa, pontualmente, da organização de eventos do tipo, a exemplo do Bazar Ulalá, realizado há três semanas, que ofertou 400 peças com valores de

R$ 11 a R$ 50, em média.

A moda produziu um dos casos de sucesso desse mercado, o site Enjoei. Na Bahia, já possui 14 mil usuários. A diretora de marketing e planejamento do site, Juliana Perlingiere, acredita que o modelo de compras faz sucesso pelo contato que proporciona entre as pessoas.

"São humanos que estão em tudo. É a blusa que comprei em Paris e gostava pra caramba, mas emagreci e não vou mais usar, por isso vou vender. Tem caso de gente que usou o site e se reconheceu na rua", diz.

Ela diz que esse tipo de negócio pode ajudar a fomentar o consumo sustentável, já comum em alguns países europeus. "70% das pessoas que usam o Enjoei nunca tinham comprado usados". Um dos atrativos do site é a chance de adquirir marcas com preços até 80% inferiores aos novos.

