Comércio de chocolates na Bahia deve crescer 4,9% no período da Páscoa

Durante o período de Páscoa, a expectativa é que as vendas do comércio varejista de doces, balas e chocolates cresçam 4,9% na Bahia, em relação a igual período do ano passado, segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio-BA).

O faturamento no segundo bimestre deverá ser de R$ 72,6 milhões. De acordo com Guilherme Dietze, consultor econômico da Fecomércio, a participação das vendas no segundo bimestre representa 40% de tudo que as lojas de chocolates e doces vendem entre janeiro e junho no estado da Bahia.

Ainda segundo o Fercomérico, mais de 30 mil empregos formais foram criados ao longo de 2019 e a inflação fechou o ano passado pouco abaixo dos 4% na região de Salvador. AO órgão ressalta ainda a Páscoa afeta menos setores do varejo, ao contrário do Dia das Mães, por exemplo. Após o Carnaval na Bahia que registrou 2% de crescimento no varejo, a Páscoa será outra data que deve aumentar o faturamento.

adblock ativo