Comércio da Bahia registra queda de 1,5% em janeiro

O comércio varejista da Bahia iniciou 2015 com resultados negativos. O setor amargou queda no volume de vendas de 1,5% em janeiro em relação a igual mês de 2014. No país, houve alta de 0,8%. Nas vendas de móveis e eletrodomésticos, o estado registrou baixa de 9,2%. Já no varejo ampliado, que inclui também as atividades de veículos, motos, partes e peças e de material de construção, o resultado foi uma redução de vendas de 3,2%. Os dados, que constam na pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), foram divulgados nesta sexta-feira, 13, pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais do Estado (SEI).

De acordo com a pesquisa, o comércio de equipamentos e materiais de escritório, informática e comunicação teve um desempenho ainda pior no estado, com queda de 24,4% nas vendas. "Porém, esse grupo não tem peso tão forte na formação do indicador geral do comércio, a exemplo do que acontece com móveis e eletro, que só ficam atrás do item de hiper e supermercados, para fins de composição do cálculo", explicou a técnica da SEI, Elissandra Britto.

O peso dos itens avaliados na composição do índice também fez com que o comércio de tecidos, vestuários e calçados, que teve retração de 9,4%, também contribuísse para o fraco desempenho médio do comércio baiano. Mesmo diante do aumento das vendas do segmento supermercadista (1,3%) - grupo de maior peso na composição do índice, incluindo produtos alimentícios, bebidas e fumo -, as vendas do varejo do estado não acompanharam a alta nacional.

A questão foi local, já que dentre os 26 estados brasileiros e o distrito federal, a maioria (15) apresentou variações positivas no mês. Considerando apenas os 12 estados que sofreram queda nas vendas, a Bahia ainda ficou atrás de Minas Gerais (-0,3%), Maranhão (-0,5%), Tocantins (-1,0%) e Espírito Santo (-1,2%). "Os dados indicam que, em meio às incertezas do cenário econômico, o baiano tem se mostrado mais reticente quanto ao comprometimento da renda com itens duráveis, como móveis e eletrodomésticos, muitas vezes comprados em pagamentos de longo prazo", afirmou a técnica da SEI.



Leia mais na edição deste sábado do jornal A TARDE

adblock ativo