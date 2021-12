Comércio baiano amarga queda de quase 17% em maio, diz IBGE

O comércio da Bahia segue em queda livre. Em maio, as vendas no setor caíram 16,6% em relação a igual mês de 2015 - o terceiro pior desempenho do país, atrás apenas do Amapá (-21,5%) e do Pará (-16,8%). Em comparação com o mês imediatamente anterior (abril), os negócios no varejo do estado diminuíram 1,9%. No ano (janeiro a maio) o tombo já alcança 13,1%.

Os dados foram apurados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e analisados pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), autarquia vinculada à Secretaria do Planejamento. De acordo com a pesquisa, todos os segmentos do comércio reduziram as vendas em maio - mês em que é comemorado o Dia das Mães. O pior desempenho foi registrado nas lojas de equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação: queda 23,8% em relação a igual mês do ano passado.

Em seguida aparecem os segmentos de tecidos, vestuário e calçados (-21,6%); móveis e eletrodomésticos (-20,8%); combustíveis e lubrificantes (-19,7%); outros artigos de uso pessoal e doméstico (-16,4%); hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo (-12,8%); livros, jornais, revistas e papelaria (-12,8%) e artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos (-11%).

Em maio, a atividade de hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo, segmento de maior peso para o indicador de volume de vendas do comércio, foi responsável pela maior influência negativa na formação da taxa do varejo. A queda nesse mês é a décima terceira consecutiva, sendo a mais intensa desse período.

"A elevação dos preços no grupo afeta negativamente a renda real, reduzindo o poder de compra da classe trabalhadora sobre os bens do segmento. A maior intensidade na queda para esse segmento no estado reflete muito provavelmente a mudança de hábitos dos baianos, ao adotarem como alternativas a compra em feiras de bairros ou ainda a realização de compras em estabelecimentos informais", diz a SEI, em nota.

País

Em todo o país, as vendas caíram 1% em maio, sobre o mês anterior, e 9% na comparação com maio de 2015, informou o IBGE. Os dois resultados são os piores para maio desde o início da série do IBGE, em 2000. Na base anual, essa é a 14ª taxa negativa seguida.

Segundo Isabella Nunes, gerente de serviços e comércio do IBGE, o resultado negativo de maio foi influenciado principalmente pela evolução dos preços acima do índice geral da inflação, mercado de trabalho enfraquecido, número menor de trabalhadores com carteira assinada no setor privado e de salários. "Há um maior número de pessoas sem carteira assinada, e a carteira assinada é o passaporte para ao crédito. O mercado formal traz segurança para o consumidor", diz.

adblock ativo