Comércio antecipa promoções natalinas para aquecer vendas

A crise econômica do Brasil está fazendo o Natal chegar mais cedo este ano. Lojistas, principalmente aqueles que comercializam enfeites natalinos, anteciparam em duas semanas as vitrines temáticas para tentar despertar o consumo.

No Salvador Shopping, por exemplo, os corredores já estão repletos de árvores de Natal. Lojas de decoração como Etna e Xarmonix já exibem produtos natalinos como tema central de suas vitrines. Essas lojas de decoração geralmente começam a vender enfeites a partir do final de outubro, mas desde o início do mês investiram no segmento.

"As lojas de decoração se anteciparam um pouco mais, o resto continua com a coleção nova. Por enquanto as decorações já começaram a ser instaladas, mas esse ano a informação que eu tenho é que as decorações de Natal serão antecipadas para início de novembro", afirma o presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Estado da Bahia (FCDL), Antoine Tawil.

Começar os lançamentos de campanhas de decoração no início do novembro é uma estratégia regular de shoppings de todo o Brasil, afirma o presidente regional da Associação Brasileira dos Shopping Centers, Edson Piaggio.

No entanto, a crise fez com que os centros comerciais repensassem as suas estratégias para outubro. "Na medida em que os lojistas fazem esta ação, isso tem uma repercussão no consumidor. Do ponto de vista emocional e ambiental é antecipar uma época boa do varejo", afirma Piaggio.

Descontos

Para o presidente da Associação de Lojistas do Salvador Shopping, Humberto Paiva, o Natal deste ano será marcado também pelas liquidações presentes nas vitrines durante todo o ano.

"Este ano não teve nenhum segmento no varejo com crescimento em relação a 2014. Natal de liquidação não é comum, mas demonstra que o lojista ainda está tentando baixar o estoque do trimestre. Vai ser um Natal com muita promoção", diz Paiva. Segundo Tawil, um Natal com promoções não é impossível, e repete uma situação ocorrida nos Estados Unidos durante a crise de 2008 e 2009.

