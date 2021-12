Comércio ainda é fraco para Dia dos Pais

A menos de duas semanas do Dia dos Pais, as lojas já deram início às campanhas de vendas para a data. Mas os descontos, que chegam a 70% em algumas lojas, por enquanto não têm sido suficientes para atrair os consumidores.

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Salvador (CDL) ainda não divulgou a estimativa de vendas para o período este ano. Mas o presidente do Sindicato dos Lojistas do Comércio da Bahia (Sindilojas), Paulo Motta, acredita que não há possibilidade de crescer em 2015, em relação ao ano passado.

"A crise está aí, lamentavelmente. O desemprego cresce em Salvador - só no primeiro semestre foram 12 mil comerciários demitidos - e há mais ou menos 600 mil inadimplentes na cidade. É uma realidade difícil", diz Motta.

Ele acredita que, assim como em outras datas comemorativas, o Dia dos Pais deve ser da "lembrancinha".

Na loja de moda masculina Velmond, do Salvador Shopping, a data costuma ter desempenho parecido com o do Natal. No ano passado, em relação ao ano anterior, o crescimento chegou perto de 30%, mas a expectativa, este ano, é de, pelo menos, empatar com o resultado do ano passado.

O gerente da loja, André Ribeiro, diz que, nos primeiros dias de vendas, o desempenho tem sido 30% inferior ao mesmo período de 2014.

Ele acredita que, além do momento econômico, a cobrança pelo estacionamento nos shoppings vem influenciando a queda nas vendas. Geralmente há uma redução de 15% no movimento nos shoppings após o início da cobrança, segundo a Associação dos Shopping Centers (Abrasce). "Cerca de 10% das nossas vendas são com clientes passantes, aqueles que almoçam, passam aqui e compram. Esses sumiram", diz Ribeiro.

Nas lojas de rua, os comerciários estavam igualmente decepcionados com a falta de movimentação de consumidores em busca de presentes para os pais, na tarde desta quartaa-feira, 29.

Vendedor da loja de calçados Leão de Ouro da Avenida Sete, no Centro, Luciano de Jesus afirma que ainda não há movimentação, por enquanto. "Ano passado não ficávamos parados; agora estamos. Caiu bastante em relação a 2014", completa a colega de trabalho dele, Carolina Nascimento.

