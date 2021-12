Comerciantes liquidam estoques do Natal

As promoções pós-Natal já estão tornando-se uma tradição nesse período do ano. Nesta quarta-feira, 26, teve início a Boxing Week, reunindo 50 lojas virtuais brasileiras que oferecem descontos de até 70% nos produtos. Os shopping centers da cidade ainda não estão em liquidação, mas algumas das lojas já realizam promoções.

A dona de casa Gilbélia Barbosa Oliveira, 67 anos, comprou um tênis em promoção na World Tennis do Shopping Salvador. Ela afirma que costuma esperar a passagem do Natal para ir às compras. "Eu já vinha pesquisando um tênis para mim há algum tempo e consegui comprar esse 20% mais barato", afirma.

Efeito Black Friday - Atraído pela propaganda, o médico José Carlos Ferreira, 55 anos, resolveu conferir os notebooks em promoção na loja da Casas Bahia do Shopping Iguatemi. Gostou do preço, mas achou que o produto não atendia a sua necessidade. Saiu de mãos vazias e queixando-se do tumulto nos corredores do shopping.

Ferreira costuma fazer compras pela internet. Ele não tinha ouvido falar sobre a Boxing Week e achou a proposta do saldão interessante. Mas mostrou-se desconfiado da veracidade dos descontos. "Essas promoções, de um modo geral, são tão mentirosas", opinou.

O CEO do portal Busca Descontos, que realiza a Boxing Week, Pedro Eugênio, explica que todas as empresas participantes da promoção passaram por uma triagem feita pelo portal em conjunto com o Shop Bot, um site comparador de preços.

Todo esse cuidado tem o objetivo de preservar o evento de uma repercussão negativa como a obtida pelo Black Friday, realizado em novembro. O saldão virou motivo de piada entre os internautas, que comentavam que os produtos estavam sendo vendidos "pela metade do dobro".

Pedro Eugênio garante que os descontos são bons. "Este ano temos muitas ofertas bacanas. A impressão da gente é que houve um erro de previsão das lojas e há muito produto encalhado", diz.

Ele aconselha aos consumidores que pesquisem antes e evitem a compra por impulso. "Nos Estados Unidos, por exemplo, as pessoas costumam comparar os preços antes de comprar. O que não falta é oferta no e-commerce. Por isso não vale a pena comprar por impulso", orienta.

Consolidação - A expectativa do Boxing Week é movimentar R$ 75 milhões em negócios, R$ 18 milhões a mais do que na primeira edição do saldão realizada no ano passado. Desta vez, o destaque é a entrada da TAM e do Submarino Viagens. "Muita gente está procurando por passagens, não só para agora mas para julho", diz Pedro.

O CEO acredita que o evento deve se consolidar no calendário. Ele afirma que a promoção foi a segunda data em que mais se vendeu no comércio online em 2011.

adblock ativo