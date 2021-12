Comerciantes e consumidores reclamam do preço do feijão na Feira de São Joaquim

Os comerciantes e consumidores da Feira de São Joaquim, em Salvador, vêm sofrendo com o aumento do feijão, que teve o preço dobrado no último mês em algumas regiões da Bahia. A saca do alimento, que era vendida a cerca de R$ 90, está sendo comercializada entre R$ 150 e R$ 180.

De acordo com o feirante Cid Soares, que é proprietário de um mercadinho na Feira de São Joaquim, a tendência é que este valor aumente nos próximos dias. "Há menos de um mês eu vendia um quilo de feijão por R$ 2 no meu comércio. Hoje, por causa do aumento, vendo por R$ 3,50", afirma.

Para o comprador do município de Tucano, no Nordeste baiano, Sidclei dos Santos, as condições climáticas estão prejudicando o plantio do feijão. "Está faltando feijão no interior, pois choveu muito nos últimos dias. Acredito que nas próximos semanas a saca possa chegar ao valor de R$ 220", destaca.

Segundo o presidente do Instituto Brasileiro de Feijão e Legumes (Ibrafe), Marcelo Eduardo Lüders, o preço do quilo do alimento poderia chegar a R$ 15 em algumas partes do país, porém, em Salvador, onde o consumidor paga até três vezes menos, é algo improvável de acontecer, de acordo com especialistas.

Lüders afirmou, ainda, que para evitar mais aumentos, o Ibrafe solicitou ao governo que reduza a zero o imposto para importação do feijão e que as redes de supermercado não sobrecarreguem nos preços.

Com o preço mais salgado, a população muda o prato do dia-a-dia. "O jeito é colocar legumes, que também está caro, mas é mais em conta do que o feijão", conta a empregada doméstica Nilza Maria Carvalho. Outra tática é reduzir a quantidade consumida. "Eu já estou colocando menos para ver se rende, mas se ficar mais caro, não vai dar", diz o aposentado Aldovandro Castro.

* Com informações de Paula Pitta / A Tarde

