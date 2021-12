Começam as apostas para a Mega Sena da Virada

Começam nesta quinta-feira, 29, as apostas para a Mega Sena da Virada, cujo prêmio pode ultrapassar R$ 180 milhões e se tornar um dos maiores da história das loterias brasileiras, de acordo com a previsão inicial da Caixa Econômica Federal.

Caso esta previsão se confirme, a edição especial da Mega Sena deste ano vai superar os R$ 177 milhões pagos em 2011, que foi dividido entre cinco apostadores. O sorteio acontece no dia 31 de dezembro e não acumula. Caso nenhum jogador acerte as seis dezenas, a bolada será dividida pelos ganhadores da quina, e assim sucessivamente.

A aposta mínima custa R$ 2 e pode ser feita até o dia do sorteio. De acordo com a Caixa, caso o valor total do prêmio seja aplicado na poupança, a renda mensal será de mais de R$ 769 mil, o que equivale a cerca de R$ 26 mil por dia.

