Começam a circular novas cédulas de R$ 2 e R$ 5

As novas cédulas de R$ 2 e R$ 5 começam a circular nesta segunda-feira, 29, de acordo com o Banco Central (BC). O dinheiro faz parte da segunda família do real.

As notas de R$ 2 e R$ 5 mantêm as cores azul e lilás, respectivamente, mas terão novas dimensões. Além de diferentes tamanhos, as cédulas também trazem marcas táteis em relevo e novos itens de segurança.

Em julho de 2012, o BC colocou as novas notas de R$ 10 e R$ 20 em circulação. As cédulas de R$ 50 e R$ 100 da nova família de real também já estão em circulação.

