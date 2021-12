Começa nesta segunda o pagamento do IPTU com 10% desconto

Começa na próxima segunda-feira, 1º, o prazo para pagamento da conta única do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) 2016 com 10% de desconto. Os vencimentos seguem até 28 de fevereiro. Mas também é possível parcelar o pagamento do tributo.

Além desse desconto, a prefeitura prorrogou para este ano o abatimento de 10% no IPTU dos imóveis que foram recadastrados em 2013.

Os boletos do IPTU começaram a ser entregues na primeira semana de janeiro. Caso algum contribuinte não tenha recebido, deverá emitir a segunda via no site da Secretaria da Fazenda.

