Começa a Liquida Salvador em 7,5 mil lojas

Mais de 7,5 mil pontos de venda participam a partir desta sexta-feira, 27, e até o dia 9 de março da Liquida Salvador. Na edição deste ano, além dos setores de vestuário, mercados e shopping centers, hotéis e lojas de conveniência se juntaram ao período de liquidações. Os descontos podem chegar a 70%.

A estimativa é que durante o período sejam movimentados mais de R$ 550 milhões. Promovida pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL Salvador), a liquidação tem a missão de atrair os consumidores para o comércio, após os resultados abaixo das expectativas do varejo no ano passado.

Além das promoções, serão sorteados prêmios no valor total de R$ 500 mil. A cada R$ 25 em compras, o consumidor ganha um cupom para concorrer a um Audi A3 Sedã, três Toyota Etios e 20 motocicletas.

As urnas para os sorteios estão nos principais shopping centers da cidade e na sede da CDL, na Rua Carlos Gomes. Os vencedores serão sorteados no dia 20 de março, às 17h, em um evento público na Praça da Piedade.

As adesões dos lojistas cresceram mais de 10% em comparação com o ano anterior. Para participar, o comerciante investe cerca de R$ 300 em troca de material de divulgação com o símbolo da campanha.

Segundo o presidente da CDL Salvador, Frutos Dias Neto, o aumento da procura é um reflexo da busca dos lojistas pelos clientes, em um momento de baixo crescimento do varejo. "A adesão é até pela necessidade de agitar o mercado e de renovar estoques. É muito provável que as condições de descontos sejam até melhores do que costumam ser. O momento exige muita criatividade", diz Dias Neto.

Comércio de rua

Como estratégia para desenvolver o comércio de rua, a CDL Salvador investiu em ações de marketing para envolver os bairros da periferia da cidade e demais lojas de rua. Entre os 7,5 mil participantes, cerca de 60% estão fora dos shopping centers.

"Tem um maior envolvimento das lojas de rua porque nós focamos nisso e fizemos um trabalho prévio com esse pessoal. Um dos nossos objetivos é que o comércio de rua se reanime", afirma o presidente da CDL Salvador.

Além da propaganda tradicional, a Liquida Salvador deste ano terá o apoio de um hotsite (liquidasalvador.com.br) que irá indicar onde encontrar ofertas. As ofertas de produtos também serão divulgadas nas redes sociais. Cerca de R$ 3 milhões foram investidos em toda a campanha, incluindo os prêmios.

