Combate das Marcas pretende vender 950 carros em Salvador

Quem está à procura de um novo carro terá facilidade de encontrar o veículo desejado neste final de semana em Salvador. Isso porque 25 concessionárias vão participar do Combate das Marcas, que acontece entre esta sexta, 14, e domingo, 16, no Shopping Bela Vista, no Cabula.

As opções são variadas, com automóveis entre R$ 29.990 e R$ 299.900. De acordo com os organizadores do evento, os consumidores vão encontrar condições especiais, como descontos e financiamentos diferenciados.

A expectativa é atrair 10 mil pessoas no local e vender 950 carros, movimentando cerca de R$ 48 milhões.

| Serviço |

O quê: Combate das Marcas

Onde: Estacionamento do Shopping Bela Vista (área externa coberta ao lado do Kart).

Quando: 14 a 16 de julho (sexta a domingo). Das 9 às 19h (sexta e sábado); das 9 às 17h (domingo).

Entrada: gratuita.

adblock ativo