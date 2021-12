Com ICMS menor, Latam terá voos de Salvador para a Argentina e EUA

Para o baiano chegar a Buenos Aires, na Argentina, ou a Miami, nos Estados Unidos, não será mais necessário partir de outras cidades brasileiras. Os novos voos internacionais da Latam começam a operar nos próximos meses de janeiro e maio de 2018, respectivamente. Com as novas frequências, a Bahia passará a ter 25 voos internacionais por semana. O acordo entre o governo do estado e a Latam Linhas Aéreas foi assinado pelo governador Rui Costa e pelo diretor da empresa, Bruno Alessio, nesta terça-feira, 10, na sede da Governadoria.

O documento prevê, por parte do estado, a redução do cálculo do ICMS cobrado no querosene de aviação utilizado pela Latam nas frequências para a Bahia. Em contrapartida, a empresa, além de operar os novos voos internacionais e divulgar os destinos turísticos baianos em sua revista de bordo, aumentará também suas frequências domésticas para Salvador, Ilhéus e Porto Seguro. A expectativa é que a Latam passe a operar 98 frequências semanais para Salvador, 26 para Porto Seguro e oito para Ilhéus.

Alessio informou que a negociação foi positiva. “O fato de haver executivos que trabalham na Secretaria de Turismo e que lidam com o trade há muito tempo ajudou bastante. Fica mais fácil para eles entenderem as características da indústria aérea brasileira. O racional é uma parceria e um investimento na Bahia. A ideia da Latam é poder crescer, ter um futuro importante, sustentável, com incremento de operação aqui, trazendo turistas e negócios para a Bahia, é isso o que a gente quer estruturar”, afirmou.

O diretor da Latam afirmou também que a Bahia é um estado estratégico. “A Bahia tem uma das operações mais relevantes do país, a gente fala em mais de 500 voos por mês, é um número expressivo. A posição geográfica ajuda muito o turismo, pois é um dos maiores polos do Nordeste”.

O secretário do Turismo, José Alves, disse que haverá também um incremento importante na malha doméstica. “Temos a perspectiva de que, assim que o aeroporto de Conquista ficar pronto, a empresa opere também no local”, disse.

adblock ativo