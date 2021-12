Com greve de pilotos, Air France opera 77% dos voos

A Air France informou neste domingo, 12, que espera operar cerca de 80% de seus voos na segunda-feira (13), apesar da greve que tem a adesão de 27% dos pilotos da companhia. De acordo com a empresa, neste domingo 77% das voos operam com regularidade.

Os profissionais reivindicam melhores condições de trabalho. Por causa da paralisação, cinco voos entre Paris, Rio e Brasília para hoje haviam sido cancelados. Um voo que sairia do Aeroporto de Guarulhos para a França amanhã está suspenso. Para amanhã, a previsão é de 85% dos voos domésticos e de voos de longa distância sejam realizados.

Cerca de 70% de suas voos de média distância partindo ou chegando ao Aeroporto Charles de Gaulle, em Paris, estão previstos. A greve deve durar até terça-feira (14). Dependendo do número estimado de pilotos que adotarem a greve, os horários de voos serão adaptados e publicados no site da companhia no dia anterior e os clientes serão informados em conformidade. A Air France informa ainda que voos Air France operados por aeronaves de outras companhias aéreas, incluindo HOP!, KLM e Delta, não são afetados por esta greve.

Veja abaixo os voos cancelados:

Domingo, 12 de junho de 2016

AF426, que sairia de Paris-Charles de Gaulle às 13h30 e chegaria ao aeroporto Galeão às 20h15.

AF427, que sairia do aeroporto de Galeão às 22h05 e chegaria em Paris-Charles de Gaulle às 14h25 do dia 13 de junho

AF520, que sairia de Paris-Charles de Gaulle às 13h30 e chegaria à Brasília às 19h35

AF515, que sairia de Brasília às 22h30 e chegaria em Paris-Charles de Gaulle às 14h10 do dia 13 de junho

AF454, que sairia de Paris-Charles de Gaulle às 23h30 e chegaria às 6h15 do dia 13 de junho à Guarulhos

Segunda-feira, 13 de junho de 2016

AF457, que sairia de Guarulhos às 15h45 e chegaria em Paris-Charles de Gaule às 8h do dia 14 de junho.

