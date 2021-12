Com descontos de até 50% começa a Liquida Bahia

Com descontos entre 10% e 50% começa nesta quinta-feira, 3, a terceira edição da Liquida Bahia. Lojas de rua e shopping de mais de 60 municípios, além de Salvador e Região Metropolitana, vão participar da liquidação, que acontece até o dia 14.

O evento que é uma realização da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas (FCDL) da Bahia promete movimentar mais de 10 mil pontos de vendas no estado.

Para participar do sorteio, o consumidor ganha um cupom a cada R$ 25 em compras nas lojas participantes. Ao todo serão 37 prêmios, entre eles, uma picape S10 cabine dupla, quatro caminhões de prêmios (apenas o conteúdo, o caminhão não integra a premiação), quatro veículos marca Chevrolet Celta zero quilômetro, oito motocicletas zero quilômetro e 20 televisores de 50 polegadas.

adblock ativo